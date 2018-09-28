Поліетиленова долина | #ВУКРАЇНІ

Мешканців села Заріччя називають капустяними королями чи закарпатськими олігархами, а саме село – поліетиленовою долиною через величезну кількість теплиць. Саме його жителі годують пів-України першою молодою капустою. Мільйони голівок цього раннього овочу щороку! Щоб перші весняні вітаміни приносили прибуток, люди працюють цілий рік майже без вихідних. Цей бізнес дуже ризикований, часті повені вмить можуть знищити всі насадження. Чи конкуренти одне одному сусіди? Скільки в Заріччі заробляють на капусті, а скільки – втрачають?