Ментальні пекарі | #ВУКРАЇНІ

Держава не дає працювати людям з інвалідністю. Через бюрократичні схеми багато тих, хто не тільки хоче, а й може працювати, сидять в чотирьох стінах. Адже законна робота позбавить їх тих невеликих грошей, передбачених першою групою, де стоїть відмітка «непрацездатний». Чи зможуть таку схему зламати у Вінниці? Там відкрилася пекарня, в яку беруть на роботу лише людей з ментальною інвалідністю. Навіть тих, в чиїх посвідчення написано «непрацездатний». Як робота міняє їхні життя? Скільки таких, як вони, які дуже хочуть працювати і бути хоч трішки корисними суспільству? Хто ті люди, які намагаються змінити життя ментальних інвалідів на краще, і чи матиме успіх Вінницька пекарня?