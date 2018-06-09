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09 Червень 2018, Київ 14:14
Суспільство

Режисер Гай Річі зробив Київ Росією

Режисер Гай Річі зняв ролик, у якому кадри про Росію насправді є Києвом

Британський режисер Гай Річі зняв рекламний ролик, в якому події, що за сценарієм відбуваються у Росії, насправді зняті в київському районі Березняки. Це помітили українські журналісти Руслан Тарасов та Євген Спірін.

Промо-відео розповідає про «надію російського футболу» хлопчика Андрія. У зйомках також взяли участь відомі футбольні зірки: Неймар, Месут Езіл та Тьєррі Анрі, а також американська професійна тенісистка Серена Вільямс.

На кадрах, наприклад, можна побачити панорамний видгляд на Русанівку з локації, розташованої поблизу озера Тельбін. Зокрема, в око впадають відомі багатьом киянам будинки із синіми дахами на вулиці Туманяна.

Будинки із синіми дахами по центру розташовані за адресою Туманяна,15а
Будинки із синіми дахами по центру розташовані за адресою Туманяна,15а

​Також у ролику помітний один із житлових комплексів Києва на вулиці Регенераторна, відомий своїми кольоровими багатоповерхівками.

Кольорова забудова розташована на вулиці Регенераторна
Кольорова забудова розташована на вулиці Регенераторна

Є й інші деталі, які вказують на те, що та частина ролика, який стосується Росії, була відзнята в Києві. Наприклад, магніти на холодильнику: на одному з них є напис «З Днем закоханих», на іншому – зображено логотип однієї з відомих українських марок молочної продукції.

Режисер Гай Річі зняв ролик, у якому кадри про Росію зняті у Києві
Режисер Гай Річі зняв ролик, у якому кадри про Росію зняті у Києві

Окрім того, на одному зі стоп-кадрів можна помітити українські номери на автомобілі.

Автомобіль праворуч має українські номерні знаки
Автомобіль праворуч має українські номерні знаки

Багато кого факт, що відео про Росію зняли в Україні, обурив. Деякі користувачі навіть закликали компанію, для якої створили цю рекламу, видалити ролик зі свого YouTube-каналу.

Обурені коментарі під відео на YouTube компанії, для якої був знятий ролик
Обурені коментарі під відео на YouTube компанії, для якої був знятий ролик

На початку червня подібний скандал трапився з німецьким авіаперевізником Lufthansa. До Чемпіонату світу з футболу 2018 року, що пройде в Росії, він зняв рекламу, на кадрах якої німецькі фанати нібито перебували у Москві, але насправді це був Київ.

Коли Москва насправді київська Русанівка
Коли Москва насправді київська Русанівка

Локаціями для зйомок стали все ті ж Березняки та Русанівка. Після хвилі обурення, компанія видалила відео зі своїх офіційних сторінок у Youtube та Facebook.

Тоді у Lufthansа пояснили, що ролики вирішили знімати в Україні, а не в Росії, з причин логістики, і це є звичною практикою на зйомках фільмів і рекламних роликів.

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