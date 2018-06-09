Режисер Гай Річі зробив Київ Росією

Британський режисер Гай Річі зняв рекламний ролик, в якому події, що за сценарієм відбуваються у Росії, насправді зняті в київському районі Березняки. Це помітили українські журналісти Руслан Тарасов та Євген Спірін.

Промо-відео розповідає про «надію російського футболу» хлопчика Андрія. У зйомках також взяли участь відомі футбольні зірки: Неймар, Месут Езіл та Тьєррі Анрі, а також американська професійна тенісистка Серена Вільямс.

На кадрах, наприклад, можна побачити панорамний видгляд на Русанівку з локації, розташованої поблизу озера Тельбін. Зокрема, в око впадають відомі багатьом киянам будинки із синіми дахами на вулиці Туманяна.

​Також у ролику помітний один із житлових комплексів Києва на вулиці Регенераторна, відомий своїми кольоровими багатоповерхівками.

Є й інші деталі, які вказують на те, що та частина ролика, який стосується Росії, була відзнята в Києві. Наприклад, магніти на холодильнику: на одному з них є напис «З Днем закоханих», на іншому – зображено логотип однієї з відомих українських марок молочної продукції.

Окрім того, на одному зі стоп-кадрів можна помітити українські номери на автомобілі.

Багато кого факт, що відео про Росію зняли в Україні, обурив. Деякі користувачі навіть закликали компанію, для якої створили цю рекламу, видалити ролик зі свого YouTube-каналу.

На початку червня подібний скандал трапився з німецьким авіаперевізником Lufthansa. До Чемпіонату світу з футболу 2018 року, що пройде в Росії, він зняв рекламу, на кадрах якої німецькі фанати нібито перебували у Москві, але насправді це був Київ.

Локаціями для зйомок стали все ті ж Березняки та Русанівка. Після хвилі обурення, компанія видалила відео зі своїх офіційних сторінок у Youtube та Facebook.

Тоді у Lufthansа пояснили, що ролики вирішили знімати в Україні, а не в Росії, з причин логістики, і це є звичною практикою на зйомках фільмів і рекламних роликів.