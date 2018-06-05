Чому «Люфтганза» пропонувала мундіаль 2018 у Києві?

Авіакомпанія «Люфтганза», котра традиційно здійснює перевезення німецької національної футбольної збірної та її фанів до місць проведення матчів, як і щоразу до мундіалю, оприлюднила рекламний ролик. Він мав бути веселим, легким і мав би заохочувати численних уболівальників користуватися послугами саме цієї авіакомпанії – з тим, щоб у жодному разі не пропустити подію, якщо не цілого життя, то принаймні якоїсь його часточки.

Тож історія мала би привернути увагу вболівальників: два фани – чоловіки у вбранні з німецькою символікою, які стоять перед інформацією вильотів в аеропорту. Вони пригадують чудовий чемпіонат 2014 року у Ріо-де-Жанейро, а на нинішньому табло – Москва. У наступному кадрі фани опиняються уже начебто у місці призначення. Але – чомусь навпроти церкви Різдва Христового у … Києві на Березняках! Дія відбувається на тлі зливи та мелодії російського бадьорого «Козачка». Наступна «родзинка» рекламного «твору» – нічний бар, де відвідувачі у бразильському карнавальному вбранні танцюють під усе той само «Казачок» і п’ють горілку.

Німецькі ЗМІ відразу скептично відреагували на ідею порівняти гаряче Ріо з прохолодною Москвою. Приміром, як написав Інтернет-портал AbsatzWirtschaft:

«У відео «Люфтганзи» два футбольні вболівальники дорогою до Росії згадують про Бразилію. Але ритуали цих двох фанів, які вони здійснювали у Бразилії, лише за великою уявою можна перенести на Росію», – стверджує німецьке видання. І воно не єдине, котре дуже скептично сприйняло потуги авіакомпанії переконати глядачів, що у ролику начебто задіяні московські краєвиди…

Тож представникам «Люфтганзи» довелося виправдовуватися, мовляв, ролик знімали в Україні з причин … логістики. Такий прийом начебто поширений у практиці реклами: «Йдеться про те, яку … уяву (!) мають глядачі щодо тієї чи іншої місцевості», – пояснюють службовці авіаконцерну у Франкфурті-на-Майні.

З огляду на й без того складну ситуацію щодо цьогорічного місця проведення футбольного чемпіонату – Росію, де порушуються права людини, і проти якої багато країн застосовують санкції, сама ідея веселого видовища набуває неприємного присмаку. Відтак у неділю увечері «Люфтганза» зняла з соціальних мереж скандальний рекламний ролик, пояснивши при цьому, чому зйомки здійснювали саме в українській столиці. Представники компанії також офіційно вибачилися: «Уже з перших коментарів ми зрозуміли, що у цьому конкретному разі було завдано шкоди почуттям деяких користувачів». Справді, серед уражених глядачів було чимало таких, котрі болісно відреагували на ролик, але є й такі, що сприйняли ситуацію з гумором:

«Для мене важко уявити цинізм того, що зйомки ролика відбулися не в Росії, а в Україні, бо це начебто було простіше. Оскільки після анексії Криму і під час війни, котру веде Росія на сході України, де загинуло понад 10 тисяч осіб, зрозуміло, що їм зовсім не до ігор Чемпіонату-2018», – коментує під заміткою читач.

«Із закликом: «Летіть краще до Києва, ніж на Чемпіонат!» – мені б неправильно використаний фотоматеріал ще й сподобався», – пише користувач мережі «Фейсбук» Єнс Шляйхер.

Окреслив проблематику ситуації, серед інших, і відомий журналіст Борис Райтшустер. У своєму блозі він написав:

«Що мають спільного Путін і «Люфтганза»? Обидва вочевидь вважають Київ частиною Росії… Цього разу (з «Люфтганзою» – ред.) безперечно – необізнаність і зовсім не злий намір – але обидві причини досить поширені у Німеччині, коли йдеться про Україну», – вважає Райтшустер. Він також переконаний, що причиною «перенесення» зйомок із Москви до Києва – проблемність отримання у Росії дозволу на такі зйомки.