Реакції світових лідерів на ідею Трампа повернути Росію до G7: пряма мова

Президент США Дональд Трамп вже вдруге за останні дні закликав повернути Росію до «Групи Семи», знову перетворивши її на «Вісімку», звідки Москву виключили після анексії українського Криму у 2014 році. Ідея Дональда Трампа викликала або нерозуміння, або й гостру критику провідних світових політиків.

Дональд Трамп правторив свій заклик щодо повернення Росії до найпрестижнішого світового клубу держав, щоби «Група Семи» знову стала «Вісімкою». Дев’ятого червня Трамп сказав вдруге журналістам, що «було б позитивом мати Росію знову».

«Я думаю, що це було б добре для світу. Я думаю, що це було б добре для Росії. Я думаю, що це було б добре для Сполучених Штатів. Я думаю, що це було б добре для всіх країн нинішньої «Групи Семи», – сказав Трамп.

Перший раз про, на його думку, позитив від повернення Росії до групи найвпливовіших країн Трамп сказав напередодні саміту «Сімки» в Канаді.

Під час саміту на цю ідею президента Трампа реагували лідери деяких країн «Групи Семи», а також відомі світові політики.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей:

«Ми маємо нагадати собі, чому «Група Восьми» стала «Групою Семи». Це тому, що Росія незаконно анексувала Крим. Ми бачили згубну діяльність з Росії по цілому спектру дій, що, звичайно, включає вулиці Солсбері в Сполученому Королівстві. Отже, ми маємо сказати, я вважаю, перед тим, як розмова може відбутися, що Росія повинна змінити свій підхід».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель:

«Тут ми всі погодились, що повернення Росії до самітів у форматі «Групи Семи» не може відбутися допоки не буде суттєвого прогресу у зв’язку з проблемами з Україною. Це було спільне бачення».

Президент Європейської ради Дональд Туск:

«Не так легко, щоб тебе здивував президент Трамп... знайти новий формат для таких зустрічей із Росією буде складно».

Про нібито згоду нового прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте з Дональдом Трампом щодо потреби повернення Росії:

«…У мене була перша і дуже хороша, перспективна зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і я переконаний, що тут, на «Великій сімці», у нас буде повністю об'єднана європейська позиція з усіх питань. В том числі по Росії. Я не говорю про деталі, а про більш широку загальну лінію».

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:

«Як мені бачиться, Росія порушує міжнародні норми через анексію Криму... Також через те, що відбувається у Східній Україні».

Американський сенатор Джон МакКейн, голова сенатського Комітету зі збройних сил:

«Володимир Путін вирішив зробити Росію недостойною членства в «Групі Восьми», вторгнувшись до України і анексувавши Крим. Нічого з тих пір не змінилося і цей факт так і залишається очевидним. Кожного дня керовані Росією сепаратисти вбивають українців на Донбасі. Кожного дня сили Путіна допомагають режиму Асада вбивати сирійський народ. І кожного дня, через вбивства, кібернапади, згубний вплив Росія наступає на демократичні інституції по цілому світу».