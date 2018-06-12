Мати Олега Сенцова: «Головне ‒ підтримка синові»

В усьому світі активісти вимагають від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Місяць тому український режисер, в'язень Кремля Олег Сенцов оголосив голодування без кінцевого терміну з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Акції на підтримку Сенцова відбуваються під гаслами #FreeOlegSentsov та #SaveOlegSentsov.

За міжнародною кампанією на підтримку кримчанина Олега Сенцова уважно спостерігає його мати ‒ Людмила Сенцова.

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів Крим.Реалії, що 4 червня він побував у матері Сенцова в селі Скелясте Бахчисарайського району. Разом із ним приїхали активістки Лейля Яшлавська та Едіє Джемілєва.

«Жінки поділилися з нею своїми спогадами про голодування Мустафи Джемілєва. Тепло поспілкувалися, підбадьорили Людмилу Георгіївну. Розповіли, що, незважаючи на всі мінливості долі й одне з найтриваліших голодувань в історії, Мустафа Джемілєв у результаті не тільки не втратив здоров'я, а став лише сильнішим», ‒ зазначив Джеппаров.

За словами правозахисника, Людмила Сенцова на цій зустрічі поскаржилася, що навколо неї далеко не дружнє оточення.

«Людмила Георгіївна розповіла, що відчуває дискомфорт від несхвального ставлення селян, дезінформованих російським телебаченням, щодо дій Олега. Та і їй самій неприємно чути з екрана телевізора, налаштованого на російські канали, спотворену інформацію про сина. І якщо з оточенням якось виправити ситуацію досить проблематично, то з телевізійними каналами все набагато простіше», ‒ повідомив Джеппаров.

Через кілька днів правозахисник знову приїхав до матері Олега Сенцова ‒ вже з телемайстром.

«Ми встановили новий тюнер до телевізора, майстер налаштував ATR та інші українські теле- й радіоканали. У будинку Людмили Георгіївни ми разом подивилися випуск новин ATR, де саме приділили велику увагу ситуації з Олегом Сенцовим. Жінці було дуже приємно почути нарешті правду про сина, про те, що він – не терорист, а герой. Кожен має право на вільну інформацію, і мати Олега Сенцова не повинна втрачати цього права», ‒ розповів Джеппаров.

За словами правозахисника, Людмила Сенцова пишається сином і стежить за інформацією про нього. Кожен лист від Олега ‒ велика подія для матері, при цьому вона дуже погано бачить, тому навіть прочитати листи від сина їй непросто.

«Із розповідей Людмили Георгіївни відчувається, що Олег хвилюється за матір і за дітей. Сина Олега Сенцова Владика, по суті, виховує Людмила Георгіївна. При нас вона попросила його прочитати лист його батька, де Олег просить, щоб син частіше писав йому. Владик ‒ «сонячна дитина», дуже привітний і ввічливий, видно, що дуже любить свою бабусю», ‒ ділиться враженнями правозахисник, який став частим гостем у будинку Людмили Сенцової.

Джеппаров зазначив, що для 75-річної матері Олега Сенцова непросто підтримувати будинок у належному стані: «Коли ми вийшли на подвір'я, то побачили, що гілки величезного абрикоса почали продавлювати дах. Я зв'язався з Ільмі Умеровим з цього приводу. Він зараз хоч і не в Криму, але Бахчисарайський район для нього був і буде рідним. Ільмі пообіцяв, що пришле людей допомогти вирішити цю проблему».

«Уже прощаючись, Людмила Георгіївна сказала, що дуже зворушена наданою їй підтримкою, розповів правозахисник, ‒ але головне ‒ підтримкою світової спільноти, яка надається її синові».