УККА закликає 13 червня оголосити одноденне голодування на підтримку Сенцова

Український конгресовий комітет Америки закликає всіх небайдужих долучитися до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

УККА пропонує провести акцію 13 червня – напередодні чемпіонату світу з футболу, що відбуватиметься в Росії. Тих, хто долучиться до акції, закликають писати про це у соцмережах із хештегами: #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov.

«Конгрес твердо переконаний: неприйнятно з точки зору моралі, що міжнародну спортивну подію, створену для заохочення міжнародної доброї волі і гармонії, проводитимуть у країні, яка продовжує грубо ігнорувати основні права людини і верховенство права».

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УККА закликає Сполучені Штати Америки підтримати негайне звільнення Олега Сенцова і понад 60 інших українських політв’язнів, які зараз перебувають у Росії.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Сенцова разом із кримським анархістом Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.

Лабитнангі, де утримують Сенцова, – місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташоване північніше від Північного полярного кола.