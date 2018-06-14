Гра Путіна. Чемпіонат світу з футболу в Росії

У Росії стартувала фінальна частина чемпіонату світу з футболу. Напередодні президент Росії Володимир Путін подякував ФІФА, за «прихильність до принципу «спорт поза політикою». «Росія завжди підтримувала цей підхід», – переконував Володимир Путін. На Заході по-різному оцінюють проведення Мундіалю у Росії. Зокрема, у день відкриття Чемпіонату світу з футболу Європарламент закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, який вже другий місяць тримає голодування з вимогою щодо звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Чемпіонат світу з футболу в Росії. Хто ж переможе – на футбольному полі і на полі політичному? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили кращий бомбардир Мундіалю-1994 Олег Саленко, музикант гурту «ТНМК», гравець ФК «Маестро» Олександр Сидоренко (Фоззі) та кореспондент агенції УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.