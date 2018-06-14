У Європарламенті закликали не допустити, щоб футбол у Росії відвернув увагу від страждань політв’язнів

Страсбург – Резолюція із закликом звільнити ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля була ухвалена на нинішній сесії Європейського парламенту. Європейський законодавчий орган звернувся до російської влади, вимагаючи припинення арештів, нападів, залякування та дискредитації незалежних журналістів і правозахисників. Євродепутати закликають російську владу дотримуватися законів та міжнародних зобов’язань й зупинити панівний в Росії та окупованому нею українському Криму клімат безкарності, переслідувань, насильства й зловживань.

Зранку всі основні політичні групи парламенту ЄС під час обговорення стану із правами людини в Росії закликали до звільнення Олега Сенцова та 158 інших політичних в’язнів.

Протягом дебатів наголошувалося на необхідності продовження санкційного тиску на Кремль, а європейських лідерів та дипломатів закликали не брати участі в перебігу Чемпіонату світу з футболу, який 14 червня відкривається в Росії.

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«Путін використовує світовий футбольний чемпіонат для пропаганди та популяризації своєї авторитарної влади», – зауважували європарламентарі.

Єврокомісар з питань енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте, який взяв участь у дебатах, назвавши поіменно цілу низку українських політичних в’язнів, зокрема, з-поміж кримських татар, закликав Росію припинити порушувати права людей, включно із окупованою територією українського Криму.

Незаконно утримувані українці повинні бути звільнені без зволікань

«Незаконно утримувані українці повинні бути звільнені без зволікань. Нагадую, що підтримку Олегові Сенцову висловили лідери «Групи семи» – це меседж, який ми будемо повторювати владі Росії. Що ж до ЄС, то вкотре заявляю: співдружність буде продовжувати політику цілковитого невизнання нелегальної анексії Криму й Севастополя та повної підтримки незалежності й територіальної цілісності України», – наголосив єврокомісар.

Не можна забувати тих, хто страждає від рук Путіна – Гармс

Понад 150 осіб перебувають за ґратами через їхні політичні погляди. Режим Путіна продовжує залякувати «Меморіал» та інші правозахисні організації. Це повинно припинитися

Практично кожен євродепутат з тих, які взяли участь у вранішніх дебатах щодо порушень прав людини в Росії, зокрема справи Олега Сенцова, закликав до негайного звільнення українського режисера. У залі засідань у Європарламенті низка депутатів тримала в руках портрети Сенцова й інших політичних в’язнів на знак протесту проти незаконного утримування їх у російських в’язницях.

Голова політичної групи «зелених», яка й ініціювала резолюцію та петицію із закликами звільнення українських політв’язнів, німецький євродепутат Ребекка Гармс заявляє: «Коли стартує Чемпіонат світу з футболу, ми не повинні забувати тих, хто продовжує страждати від рук Путіна. Понад 150 осіб на сьогодні перебувають за ґратами через їхні політичні погляди. У той же час режим Путіна продовжує залякувати «Меморіал» та інші правозахисні організації. Це повинно припинитися. Чемпіонат світу не може бути використаний як яскрава картинка для відвернення уваги від усіх цих діянь російського режиму, що руйнують права людини. Євросоюз повинен засудити ці зловживання і залишатись згуртованим щодо продовження санкцій проти Росії».

Гармс, звертаючись до ФІФА, закликала докласти зусиль для звільнення нинішніх понад 150 політичних в’язнів Росії, а надалі запропонувала «прив’язати повагу до прав людини до вибору країн», які проводитимуть у себе наступні чемпіонати світу.

Їдьте до російських «гулагів», щоб побачити, в яких умовах утримуються й голодують Сенцов та інші політичні в’язні

«Лідери країн ЄС, їдьте не на чемпіонат, а їдьте до російських «гулагів», щоб побачити, в яких умовах утримуються й голодують Сенцов та інші політичні в’язні», – заявила Ребекка Гармс під час свого виступу на дебатах Європарламенту.

Низка депутатів нагадала, що одразу після завершення Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році Росія незаконно окупувала український Крим та за останні 4 роки перетворилася на загрозу безпеці всього європейського континенту.

«Путін зробив цей світ більш небезпечним», – заявив один із парламентарів.

Чи почує Кремль критику, вимоги та заклики?

Резолюція Європарламенту звертає увагу на всі найгучніші справи політичних в’язнів Кремля, висловлює свою солідарність із правозахисниками. Документ закликає російські органи влади та медичні служби надавати цим в’язням відповідну медичну допомогу, не допускати тортур.

Європарламентарі також висловлюють свою глибоку стурбованість з приводу тенденції арештів, нападів, залякування та дискредитації незалежних журналістів і правозахисників, закликають російську владу дотримуватися законів та міжнародних зобов’язань. Депутати критикують панівний у Росії та в окупованому нею українському Криму клімат безкарності, переслідування, насильства й зловживань.

Росію закликають забезпечити міжнародним спостерігачам за правами людини безперешкодний доступ до Криму, а спеціального представника Європейського союзу з прав людини просять постійно звертати увагу на ситуацію на Кримському півострові та в районах східної України, неконтрольованих урядом.

Нарешті, Європарламент закликає ЄС виступити із заявою про засудження порушень прав людини в Росії та спроби приховати їх, прикриваючись Чемпіонатом світу з футболу.