Ахеджакова закликає висловлюватися на захист політв’язнів: «Сьогодні – Сенцов, завтра – будь-хто з нас»

Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова заявляє, що кожному потрібно висловитися на захист українського режисера Олега Сенцова й інших політв’язнів у Росії, оскільки кожен може опинитися на їхньому місці. Про це вона заявила в рамках акції #SaveOlegSentsov.

«Мені здається, що всі повинні подавати свій голос так, як можуть. Тому що сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас. Будь-хто з нас, хто не сподобається, на кого настукають, хто щось скаже, що можна інтерпретувати як екстремізм. Давайте всі будемо «екстремістами», – сказала Ахеджакова.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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Сенцов разом з активістом Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.