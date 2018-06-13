Савченко в листі просить Путіна помилувати українських політв’язнів

Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом в СІЗО Служби безпеки України, 13 червня звернулася до президента Росії Володимира Путіна з листом, в якому просить про помилування українських політв’язнів. Фотокопію листа на бланку нардепа розміщено на сторінці Савченко у Facebook. До звернення додається список прізвищ українських політв’язнів, що перебувають на території Росії (загалом 66 осіб).

У листі Савченко просить Путіна «звільнити громадян України, які перебувають у російських в’язницях і слідчих ізоляторах, будь-яким правовим способом».

Вона просить російського президента прийняти рішення про помилування і «зробити цей крок, щоб мир на українській землі, мир між українським і російським народами і мир у міжнародних відносинах Росії та України... став можливим».

У переліку українських політв’язнів, доданому до листа, вказані, зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Олександр Шумков, Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Умір Есеров та інші.

На листі зазначено поштову адресу приймальні президента Росії у Москві.

22 березня 2016 року Надію Савченко в Росії засудили до 22 років позбавлення волі, звинувативши у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі.

25 травня 2016 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про її помилування. Одночасно президент України петро Порошенко підписав указ про помилування затриманих на Донбасі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.