У Росії в умовах бойкоту стартує чемпіонат світу з футболу

У Росії 14 червня відкривається чемпіонат світу з футболу 2018 року. Подія відбуватиметься на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який місяць голодує в російській колонії. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

При цьому в Кремлі заявили, що лідери 17 країн і територій відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні «Лужники».

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Переважно в список увійшли країни Латинської Америки і СНД, а також сепаратистські регіони Грузії Абхазія і Південна Осетія, самопроголошену незалежність яких визнає Москва.

Із названого списку тільки дві країни – Саудівська Аравія і Панама – беруть участь в змаганнях чемпіонату.

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Напередодні чемпіонату Москву критикували міжнародні правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch і Amnesty International.

HRW у своєму звіті заявила, що чемпіонат відбуватиметься на тлі «найбільшої кризи з правами людини в Росії з радянської ери». 15 травня організація закликала ФІФА використати свій вплив і поставити перед владою Росії питання про порушення прав людини, прав робітників, обмежень базових свобод.

Правозахисники також закликали ФІФА домагатися від Москви звільнення активістів, засуджених за сфабрикованими справами.

Матчі чемпіонату світу з футболу відбуватимуться в 11 російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі. Перший – між збірними Росії і Саудівської Аравії – запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

На відкритті чемпіонату виступатиме британський співак Роббі Вільямс.

У 2014 році Росія почала анексію Криму в той час, як у російському Сочі відбувалася зимова Олімпіада.