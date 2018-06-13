Кремль: відкриття чемпіонату світу з футболу в Москві відвідають лідери 17 країн

У Кремлі заявили, що лідери 17 країн і територій відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу, що стартує у Росії. Церемонія пройде на московському стадіоні «Лужники» 14 червня.

Переважно в список увійшли країни Латинської Америки і СНД, а також сепаратистські регіони Грузії Абхазія і Південна Осетія, самопроголошену незалежність яких визнає Москва.

Із названого списку тільки дві країни – Саудівська Аравія і Панама – беруть участь в змаганнях чемпіонату.

Від Саудівської Аравії церемонію відвідає наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Північну Корею на відкритті чемпіонату представить Кім Йон Нам, який є головою президії Верховних народних зборів – формального парламенту КНДР, який затверджує рішення вищого керівництва.

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Також на відкриття чемпіонату, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, приїдуть лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болівії, Казахстану, Киргизстану, Лівану, Молдови, Парагваю, Руанди, Таджикистану й Узбекистану.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі.

Представники влади низки ще країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії через її дії, зокрема порушення прав людини. 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту.