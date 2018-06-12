Генсекретар ООН їде в Росію на футбол і зустріч із Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наступного тижня поїде до Росії, де має провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним і відвідати матч чемпіонату світу з футболу, який відбуватиметься в цій країні.

Речник ООН Стефан Дюжаррік 12 червня повідомив, що генсекретар перебуватиме в Росії 20-21 червня. Крім зустрічі з Путіним, у нього заплановані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

Під час дводенного візиту Ґутерріш також виступить на зустрічі дискусійного клубу «Валдай», братиме участь у церемонії з відзначення 70-ї річниці присутності ООН у Росії і піде на футбольний матч між Португалією (колишнім прем’єром якої він є) і Марокко.

По дорозі в Росію генсекретар ООН відвідає Фінляндію і Норвегію.

12 червня посол України у Фінляндії Андрій Олефіров повідомив, що вище керівництво Фінляндії долучилося до бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Раніше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомив, що Європарламент готує резолюцію про дипломатичний бойкот чемпіонату світу-2018, що починається цього тижня в Росії. Відповідну резолюцію можуть ухвалити 14 червня на черговому засіданні.

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Про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу з футболу-2018 у Росії.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.