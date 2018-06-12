МВС закликає українських уболівальників до обережності в Росії на чемпіонаті світу з футболу

У Міністерстві внутрішніх справ України закликають українських футбольних уболівальників бути обережними під час відвідування Росії з метою перегляду матчів чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня.

«Те, що буде проходити за територією кордонів наших, – ми не можемо вплинути на цю ситуацію. І ми можемо лише як Міністерство внутрішніх справ побажати бути обережними і дотримуватися тих вимог чи рекомендацій, які викладені на офіційних сайтах, в тому числі Міністерства закордонних справ», – зауважив начальник Управління взаємодії з Національною поліцією МВС України Олександр Соколовський.

За його словами, в Росії українські правоохоронні органи не можуть надати допомогу українським вболівальникам.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідування Росії через збільшення кількості випадків безпідставних затримань українських громадян у цій країні. У МЗС наголосили, що українці можуть стати жертвами агресії з боку російських фанатів при відвідуванні чемпіонату світу з футболу.

Також МЗС оприлюднило список контактів, куди слід звертатися українцям, які вирішили їхати на чемпіонат світу з футболу до Росії, в разі, якщо їм буде потрібна допомога.

Близько шести тисяч українців поїдуть до Росії на фінальну частину чемпіонату світу з футболу – таку статистику наводить ФІФА.