Чемпіонат світу в Росії: МЗС розповіло, куди звертатись українцям за допомогою

Міністерство закордонних справ України оприлюднило список контактів, куди слід звертатися українцям, які вирішили їхати на чемпіонат світу з футболу до Росії, в разі, якщо їм буде потрібна допомога.

«У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування під час поїздки українських громадян до Росії для відвідання #WorldCup2018, МЗС України рекомендує невідкладно звертатися за такими контактами», – написало МЗС у Twitter.

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Раніше в МЗС рекомендували громадянам України утриматися від поїздок до Росії для відвідання змагань фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року. Перебування громадян України на території Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки, наголошували в МЗС.

На тлі закликів до бойкоту чемпіонату світу з футболу, що незабаром має відбутися у Росії, ​щонайменше п'ять тисяч українців придбали квитки на його матчі, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.