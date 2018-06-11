Роббі Вільямс відкриє чемпіонат світу з футболу в Росії

Британський співак Роббі Вільямс виступатиме на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії 14 червня.

Вільямс разом із російською оперною співачкою Аїдою Гаріфулліною виступлять перед першим матчем чемпіонату, в якому гратимуть команди з Росії і Саудівської Аравії.

У заяві 11 червня Роббі Вільямс зауважив, що виступати на чемпіонаті світу з футболу – його «хлопчача мрія». Він додав, що це буде «незабутнє шоу».

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Його пісню 2016 року Party Like A Russian («Відривайся як росіянин») критикували в Росії, заявляючи, що вона сприяє стереотипам про росіян.

11 червня стало відомо, що депутати Європейського парламенту мають намір внести в резолюцію з прав людини в Росії пункт про дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу, який днями стартує в Москві.

Раніше про бойкот чемпіонату світу заявили чиновники чотирьох країн-учасниць турніру.

Світових лідерів на усіх континентах, які можуть відвідати футбольний Чемпіонат світу в Росії, закликають цього не робити, аж поки російський президент Володимир Путін не виконає вимогу ув’язненого режисера з Криму Олега Сенцова і не звільнить українських політв’язнів, яких утримують у російських тюрмах. Відповідна петиція з’явилась 6 червня на сайті opendemocracy.net.