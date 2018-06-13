Роббі Вільямс не заспіває Party Like A Russian на відкритті ЧС-2018

Британський співак Роббі Вільямс не буде виконувати свій хіт Party Like A Russian («Розважайся як росіянин»), коли виступатиме на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це співак розповів агенції Reuters.

«Я б із задоволенням виконав Party Like A Russian. На жаль, мене попросили цього не робити», – заявив він.

Хто саме попросив співака не виконувати композицію, він не уточнив.

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У пісні Party Like A Russian, яка вийшла восени 2016 року, йдеться про багату людину з Росії. Композиція починається з рядків: «Потрібно бути людиною з певною репутацією, щоб полегшити кишені цілої нації». Також у пісні є такі слова: «У мене під рукою і горілка, і шампанське, і наркота, так що я напідпитку. Я злетів з котушок і ніколи не прошу вибачення. У мене літак на яхті, в літаку – автомобіль, в автомобілі – банк. Я ледь тримаюся на плаву c витратами половини жителів Заходу».

Пізніше Вільямс написав у Twitter, що пісня «безумовно не про пана Путіна» (президента Росії Володимира Путіна – ред.).

Днями співака розкритикували в британському парламенті за згоду виступити в Росії. «У той час, як російські літаки бомблять мирне населення Сирії, а російська держава труїть людей на вулицях Британії і переслідує ЛГБТ-спільноту, не кажучи вже про спроби зруйнувати нашу демократію, я можу лише припустити, що Роббі збирається підняти всі ці теми в своєму виступі», – заявив британський парламентар Стівен Доуті.

Офіційні особи Великої Британії бойкотують чемпіонат світу з футболу на знак протесту проти отруєння в Солсбері Сергія і Юлії Скрипалів, до якого, як упевнені в Лондоні, причетна Росія.

Представники влади низки ще країн, зокрема Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту.

Чемпіонат відкривається в Росії 14 червня. Його матчі відбуватимуться в 11 російських містах. Перший – між збірними Росії і Саудівської Аравії – запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.