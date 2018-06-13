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13 Червень 2018, Київ 16:36
Новини | Події

Члени Європарламенту відправили учасникам ЧС-2018 веселкові стрічки на знак підтримки ЛГБТ

Член Європарламенту: Росія має дуже низький рівень дотримання прав ЛГБТ

Група членів Європейського парламенту на знак підтримки ЛГБТ направила стрічки у кольорах веселки всім футболістам 14 європейських команд, які братимуть участь у чемпіонаті світу 2018 року в Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міжнародна група Європарламенту щодо прав ЛГБТ відправила пакетики зі стрічками 12 червня.

«Я маю разом з іншими членами міжнародної групи стояти і вживати заходів, коли ми розуміємо, що певні країни насправді не підтримують права людини належним чином. Проблема в тому, що Росія має дуже низький рівень дотримання прав ЛГБТ», – заявила член Європарламенту з Британії Джулі Ворд.

Член Європарламенту Джулі Ворд
Член Європарламенту Джулі Ворд

Наразі жодна футбольна федерація чи гравці не надали відповідь на пропозицію членів Європарламенту одягти стрічку. Водночас капітан збірної Швеції Андреас Ґранквіст, який нещодавно покинув чемпіонат Росії з футболу, заявив, що не матиме нічого проти гри в стрічках, однак якщо це рішення ухвалить федерація футболу країни.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

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Про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

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