Члени Європарламенту відправили учасникам ЧС-2018 веселкові стрічки на знак підтримки ЛГБТ

Група членів Європейського парламенту на знак підтримки ЛГБТ направила стрічки у кольорах веселки всім футболістам 14 європейських команд, які братимуть участь у чемпіонаті світу 2018 року в Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міжнародна група Європарламенту щодо прав ЛГБТ відправила пакетики зі стрічками 12 червня.

«Я маю разом з іншими членами міжнародної групи стояти і вживати заходів, коли ми розуміємо, що певні країни насправді не підтримують права людини належним чином. Проблема в тому, що Росія має дуже низький рівень дотримання прав ЛГБТ», – заявила член Європарламенту з Британії Джулі Ворд.

Наразі жодна футбольна федерація чи гравці не надали відповідь на пропозицію членів Європарламенту одягти стрічку. Водночас капітан збірної Швеції Андреас Ґранквіст, який нещодавно покинув чемпіонат Росії з футболу, заявив, що не матиме нічого проти гри в стрічках, однак якщо це рішення ухвалить федерація футболу країни.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

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Про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.