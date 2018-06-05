«Якщо чоловіки будуть цілуватися, підкажемо поліції звернути увагу»: у Росії «казаки» готуються до ЧС-2018

Антон Захаров

У російському Ростові-на-Дону понад 300 «казаків» допомагатимуть поліції охороняти порядок під час ЧС-2018 з футболу. Вони обіцяють, що бити вболівальників не будуть і нагайки залишать вдома: максимум – будуть робити зауваження тим, хто порушує порядок. Але обіцяють звертати увагу на представників ЛГБТ, якщо ті цілуватимуться.

Про те, що в російському Ростові-на-Дону «казаки» стежитимуть за порядком під час Чемпіонату світу з футболу, стало відомо в травні, за місяць до початку ігор. Тоді ж представники «казачих» організацій назвали, скільки буде їхніх «добровольців» допомагати поліції (300 осіб, в тому числі кіннотників), і розповіли, де вони будуть: в лівобережній зоні Ростова-на-Дону, біля стадіону «Ростов-Арена», біля аеропорту, в фан-зоні на Театральній площі, а також на центральних вулицях.

Ростовські «казаки» стверджують, що під час охорони порядку будуть без зброї і навіть нагайки залишать вдома. Але не виключають, що буде застосований фізичний вплив.

«Все буде залежати від поліції. Якщо поліція буде розбороняти, то і ми можемо посприяти, – каже «казак-дружинник» Дмитро Воскресов. – Якщо поліція буде припиняти якісь правопорушення, ми будемо дивитися і допомагати їм всіляко. Зауваження можемо зробити. Попросити, щоб поводилися культурно. Але штрафувати чи будь-що робити може тільки поліція, ми на це не маємо ніякого права».

Застосування сили для «казаків» і тих, хто хоче ними здаватися, – впродовж останніх років звичайна справа. На акції «Він нам не цар» 5 травня в Москві «казаки» нагайками били протестувальників на Пушкінській площі. А ще раніше в Ростовській області і Краснодарському краї «казаки» нападали на представників російської опозиції, а в олімпійському Сочі били нагайками дівчат з Pussy Riot.

«Зрозуміло, мова не йде ні про яку підтримку порядку. Мова йде, перш за все, про залякування людей, – каже Марія Альохіна, учасниця групи Pussy Riot. – Як людина, яка з цими людьми стикалася, я можу додати, що ніякого страху перед ними відчувати не потрібно».

Багато хто висловлював побоювання, що під час Чемпіонату світу «казачі» патрулі можуть почати переслідувати ЛГБТ-вболівальників за те, що вони сповідують європейські цінності, які занадто сильно розходяться з «казачим» укладом життя. Але самі донські «казаки» обіцяють, що будуть максимально терпимі і до представників ЛГБТ-спільноти та до численних туристів.

«Якщо два чоловіки будуть цілуватися на Чемпіонаті світу, ми підкажемо поліції звернути на них увагу, а далі це вже справа поліції, – каже Олег Баранніков, начальник управління з організації та координації діяльності «казачих» дружин. – Для нас цінності – це віра православна і сім'я перш за все. Занадто багато «казакам» довелося пережити для того, щоб ось саме цієї цінністю розкидатися якимось чином».

Чим закінчиться «казачий» експеримент на Чемпіонаті світу, поки сказати важко. Оцінити їх роботу зможуть уболівальники з Бразилії, Уругваю, Кореї, Мексики, Ісландії та Саудівської Аравії: саме ці команди в червні гратимуть матчі в Ростові.

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