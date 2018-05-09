«Кримські» нагайки в Москві: хто бив прихильників Навального в російській столиці

Напередодні інавгурації президента Росії Володимира Путіна в центрі Москви відбулася протестна акція «Він нам не цар». В її силовому розгоні брали участь не тільки ОМОН і поліція, а й люди в формі «казаків», які били протестувальників нагайками. Серед них деякі мали нашивки «Крымский казачий полк имени атамана Бакланова». Кореспондент Крим.Реалії з'ясовував, що це за організація та як її представники могли опинитися на московських протестах.

Акція «Він нам не цар» проводилася в Москві й ще близько 60 містах Росії 5 травня. Про її проведення оголосив російський опозиційний політик Олексій Навальний, який закликав своїх прихильників виступити проти політики Володимира Путіна напередодні його інавгурації.

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Окрім супротивників президента Росії, в центрі Москви зібралися члени «Народно-визвольного руху» та інших прокремлівських організацій, а також люди в формі «казаків». Вони вступали з прихильниками Навального в словесні перепалки, забирали у них плакати, нападали на учасників протесту й заважали працювати журналістам. А коли ОМОН і поліція почали силовий розгін акції, люди в формі «казаків» надавали їм допомогу й навіть били учасників протестів нагайками.

​У деяких осіб у папахах і камуфляжі були нашивки з написом «Крымский казачий полк имени атамана Бакланова» та «Вежливые люди». Виходячи з цього, деякі медіа та блогери дійшли до висновку, що в Москву прибули «казаки» з анексованого Криму. Насправді, незважаючи на назву, «Крымский полк Бакланова» ‒ це не кримська організація, а об'єднання, в якому переважно перебувають люди з Росії.

Історія створення

Штаб для організації «Крымский казачий полк» був утворений 12 березня 2014 року в Севастополі, коли до Криму з'їхалися представники організацій «казаків» з сусідньої Росії. 15 березня полк з 450 осіб був остаточно сформований. Урочиста церемонія його створення відбулася на площі Нахімова.

Керівником полку став представник товариства «Всевеликое войско донское, росіянин Микола Дьяконов.

Полк був названий на честь російського генерала Якова Бакланова, який брав участь у Російсько-турецькій війні 1828-1829 років. Ще один урочистий захід організації «Крымский казачий полк» був проведений 19 травня 2014 року. У цей день протоієрей севастопольського округу Сергій Халюта освятив прапор організації ‒ чорний прапор, на якому зображений череп. Самі «казаки» називають його «Адамова голова».

Як потім пояснив голова організації «Крымский казачий полк» Микола Дьяконов, до складу об'єднання увійшли представники організацій «казаків» з різних регіонів сусідньої Росії, які прибули до Криму в лютому-березні 2014 року. Зокрема, учасниками полку стали донські, кубанські, терські, астраханські та сибірські «казаки».

«Донських «казаків» було приблизно 600 осіб. Це були добровольці, які за своїм власним покликом, не чекаючи ніяких команд, прибули на територію півострова», ‒ сказав Дьяконов в одному з інтерв'ю.

За його словами, відрядженням «казаків» з Росії до анексованого Криму займався депутат Держдуми Віктор Водолацький. Свої дії, як стверджує Дьяконов, він погоджував зі штабом Чорноморського флоту Росії.

​Командир організації «Крымский казачий полк» говорить, що його підлеглі в лютому-березні 2014 року перебували в Керчі, Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії та Чорноморському. За його словами, «казаки» з Росії патрулювали вулиці, затримували людей, які «влаштовували провокації», організовували блокпости, блокували українські військові частини.

Понад сотня загиблих

Після кримських подій члени організації «Крымский казачий полк имени атамана Бакланова», які приїхали з сусідньої Росії, роз'їхалися по своїх домівках, але їхнє об'єднання продовжило існування. Основна частина їхніх заходів проводиться за межами півострова.

Наприклад, у вересні 2016 року «полк» організував вручення пам'ятних знаків в Астрахані, а в листопаді того ж року його члени брали участь у хресній ході в Єкатеринбурзі.

Структуру своєї організації вони не публікують у відкритих джерелах, тому точно не зрозуміло, в яких саме регіонах Росії у них є свої підрозділи.

У квітні 2016 року «полк Бакланова» провів огляд у Москві, на якому зібралося близько 200 осіб. На відео з цього заходу, опублікованому організацією «Союз добровольцев Донбасса», один з «казаків» каже, що в організації «Крымский полк» діє 7 «бойових батальйонів». Багато хто з учасників організації вирушив воювати на Донбас на стороні підтримуваних Росією бойовиків. Микола Дьяконов, який виступав перед присутніми, повідомив, що за час бойових дій на сході України загинула 131 людина з цього «полку».

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Керівництво «полку Бакланова» не робило публічних заяв з приводу участі своїх представників у силовому розгоні протестної акції в Москві. Спроби кореспондента Крим.Реалії отримати коментар начальників організації «Крымский казачий полк» не увінчалися успіхом. Адміністратори сторінок організації в соціальних мережах не відповіли на повідомлення. Об'єднання «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», в підпорядкуванні якого перебуває лідер «полку Бакланова» Дьяконов, також не змогло нічого прокоментувати. Там кореспонденту Крим.Реалії сказали, що зв'яжуться з керівництвом «полку» й зателефонують, але не зробили цього.

Представники організацій «казаків» Криму стверджують, що «казаків» з півострова на московських протестах не було. За інформацією голови організації «Крымское казачество» Сергія Акімова, в Криму немає чинного представництва «полку Бакланова».

Я вам даю сто відсотків, що на протестах у Москві були не кримські

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«Тут є представники, буквально 2-3 людини, а решта ‒ на території Росії. Я вам даю сто відсотків, що на протестах у Москві були не кримські. Просто вони можуть розташовуватися в Москві, а називатися «Крымский казачий полк», ‒ сказав Акімов.

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Про те, що кримські «казаки» не брали участь в московських подіях, кореспондентові Крим.Реалії також повідомив отаман кримської громади «казаків» «Єдність» Антон Сироткін. Він додав, що, за його інформацією, на півострові не діє «Крымский казачий полк генерала Бакланова». Сироткін сказав, що знає це, оскільки регулярно моніторить, які організації реєструє в Криму Мін'юст Росії.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».