У Росії значно зросло число затриманих на акціях проти Путіна

У Росії стали відомі нові, значно більші числа затриманих на акціях по всій країні напередодні інавгурації президента Володимира Путіна на четвертий термін.

За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», загалом затримали близько 1 тисячі 230 людей. У столиці Москві число затриманих на акції, що не була погоджена владою, сягнуло 592, у другому місті Росії Санкт-Петербурзі говорять про 112 затриманих.

Серед тих, кого затримали в Москві, був і ініціатор протестів, опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний. Як повідомив його соратник Ілля Яшин, який відвідав Навального у відділку поліції, того звинувачують у непокорі працівникам поліції, і на нього чекає суд, що може засудити його до адміністративного арешту.

Яшин також заявив, що Навальному при затриманні поранили руку.

Акції відбулися в десятках міст Росії, у значній більшості вони були не погоджені владою. Навальний закликав своїх прихильників вийти на вулиці на знак протесту проти вступу Путіна на президентську посаду вчетверте. Його інавгурація має відбутися 7 травня. Навального до участі у виборах у березні, на яких Путін був знову переобраний, не допустили на підставі наявної судимості у справі про фінансові злочини, яку опозиціонер і його прихильники називають сфальсифікованою.