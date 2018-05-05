Протести перед новим терміном Путіна: у Росії майже 300 затриманих

У Росії 5 травня – за два дні до інавгурації президента Володимира Путіна – відбуваються акції прихильників опозиційного політика Олексія Навального «Він нам не цар». Поліція затримує учасників протестів, не всі з яких були санкціоновані владою. Акції відбуваються в десятках міст Росії.

У Красноярську сталися сутички протестувальників зі співробітниками поліції. Поліція застосувала силу до протестувальників. За даними проекту Радіо Свобода «Сибір. Реалії», затримані більше ніж 150 людей, у тому числі випадкові перехожі. Всього в акції, за оцінкою видання, брали участь близько 700 осіб. У штабі Навального заявили, що їхнього затриманого співробітника Данила Маркелова побили у відділенні поліції №1.

У Якутську після несанкціонованої акції поліція затримала 75 людей, це майже всі учасники протесту.

У Пензі – щонайменше шестеро затриманих. Учасників акції затримали за те, що вони скандували «Росія без Путіна» і «Він нам не цар».

У Новокузнецьку на акції затримали близько 20 людей, їх везуть у відділ поліції.

У Томську затримали координатора штабу Навального Ксенію Фадєєву. За оцінками організаторів, в акції взяли участь більше ніж 300 людей.

У Новосибірську акція була узгоджена з владою. На мітинг прийшли 400 осіб.

У Челябінську волонтерів штабу Навального затримали під приводом того, що їх підозрюють у крадіжці. Всього – 10 затриманих.

У Кемерові на допит до Слідчого комітету Росії відвезли заступника координатора штабу Навального Бориса Павлова. Допит призначили на 14:00, коли в місті має початися акція «Він нам не цар».

У Барнаулі, за словами голови федерального штабу Навального Леоніда Волкова, затримали «10-15 людей».

У Москві тривають приготування до акції, запланованої на 14:00. Влада Москви не погодила акцію, а прокуратура попередила опозиціонера Навальногопро можливі негативні наслідки проведення несанкціонованого мітингу. У центр столиці Росії на даний час стягують поліцію, ОМОН, Росгвардію і автозаки.

Мітинги пройшли також у Хабаровську, Владивостоку, Південно-Сахалінську, Іркутську й Комсомольську-на-Амурі.

Влада багатьох міст відмовилася погоджувати акцію. Напередодні в кількох містах Росії силовики затримували прихильників Навального і «Відкритої Росії».

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Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії».

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. На них переміг чинний голова держави Володимир Путін, зайнявши посаду вчетверте. Навальний у виборах участі не брав – його не допустили через судимість у справі про розкрадання, яку Європейський суд з прав людини раніше визнав незаконною.