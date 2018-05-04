Самотній вершник: чи проїде цього разу Путін із кортежем порожньою Москвою на інавгурацію?

Коли у травні 2012 року Володимир Путін їхав на свою інавгурацію як президента Росії в супроводі кортежу автомобілів порожніми вулицями Москви, деякі спостерігачі порівнювали це з пост-апокаліптичним фільмом.

Інші звертали увагу на віддаленість Путіна від громадян, якими він мав керувати, вступаючи на третій термін як президент.

«Глибоко символічно, що інавгураційний кортеж Путіна проїхався безлюдною, зачищеною від народу Москвою, – писав тодішній лідер опозиції Борис Нємцов, якого застрелили неподалік Кремля трьома роками пізніше. – Де мільйони захоплених прихильників, де відчуття свята, де радість на обличчях виборців?» – запитував він у своєму блозі на сайті «Эхо Москвы».

Минула інавгурація Володимира Путіна 7 травня 2012 року відбувалася наступного дня після вуличних протестів на Болотній площі у Москві – акції, яка отримала назву «Марш мільйонів». За так званою «болотною справою» були засуджені понад 30 осіб.

Путін, вступаючи на посаду президента втретє, проїхався до Кремля з будівлі уряду (де він працював, обіймаючи посаду прем’єра) московськими вулицями, звільненими від машин і людей.

Нинішня інавгурація Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня 2018 року – тепер уже на четвертий президентський термін – може пройти без традиційного проїзду президентського кортежу вулицями Москви. Про це повідомляє агентство «РИА-Новости», посилаючись на джерело, знайоме з організацією підготовки заходу. Причини можливої відмови від проїзду кортежу не уточняють.

Цього разу лідер опозиції Олексій Навальний закликає послідовників вийти 5 травня на вулиці російських міст на акцію «Він нам не цар». Навальний та інші супротивники Кремля засуджують переобрання Путіна 18 березня на виборах, які вони називають «коронацією», а не демократичним волевиявленням.

7 травня Володимир Путін має прибути в Кремль і виголосити текст присяги. Остаточний сценарій інавгурації ще не затверджений. За інформацією ЗМІ, програму заходу планується узгодити найближчим часом.

«Багато зараз пишуть на рахунок того, що не буде переїзду, але тут не потрібно забувати, що минулого разу президент переїжджав з будинку уряду до Кремля. Зараз необхідності в цьому переїзді немає», – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російське агентство «РІА-Новости».

«Якимось чином, звичайно, кортеж буде використовуватися, тому що він переїжджає з робочого корпусу в Великий Кремлівський палац», – додав Пєсков.

Російські ЗМІ – Gazeta.ru ​та «Дождь ТВ» ​– цитують невідомі джерела, які кажуть, що цього разу було вирішено, що число урочистих прийомів має скорочуватися. За словами джерела, урочистий прийом за традицією пройде 9 травня і «його буде достатньо».

«Як це буде відбуватися церемонійно – усі ці нюанси зараз допрацьовуються», – сказав речник Путіна Пєсков.

Але він зауважив, що Путін, очевидно, не повторить самотньої подорожі у лимузині, оточеному поліцейськими мотоциклами, як це було шість років тому.

Один із користувачів YouTube опублікував відео про тодішню поїздку, озвучивши його музикою з постапокаліптичного зомбі-фільму 2002 року «28 днів потому».

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