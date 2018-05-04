Путін: Росія закінчила підготовку до чемпіонату світу з футболу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна «практично завершила» підготовку до чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться наступного місяця в 11 російських містах. Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно в Сочі 3 травня.

Інфантіно погодився, що Росія «абсолютно готова», і додав, що Москва показала «унікальний» рівень «рішучості, відданості та професіоналізму».

Перший у Східній Європі чемпіонат світу стане найдорожчим за весь час проведення цих турнірів. Змагання відбудуться в час зростання напруженості між Росією та Заходом через імовірну хімічну атаку в Сирії, отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, нові санкції США та інші питання.

Підготовка до змагань була ускладнена через затримки в будівництві стадіонів та інфраструктури та побоювання щодо можливих хуліганських вчинків та расистських проявів серед уболівальників.

Путін та Інфантіно представили зразки ідентифікаційних карток уболівальника, які власники квитків мають використати для участі в заходах. Щоб отримати картки, фанати повинні надати особисту інформацію російському уряду. Росія та ФІФА заявили, що картки стануть водночас і візами для іноземних гостей чемпіонату.