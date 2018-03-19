Тактично Путін переміг, але стратегічно Кремль вистрелив собі у ногу –Казарін

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України; Олександр Риклін, російський журналіст. Павло Казарін, політичний оглядач «Крим.Реалії».

Хоч і не 86%, але рекордні понад 76% із рекордними понад 56 мільйонами голосів: Володимир Путін тріумфально, як навипередки заявляють його симпатики і пропагандистські ЗМІ, переміг у четвертих виборах президента Росії, в яких він брав участь.

Олександр Лащенко: Пане Огризко, що далі – наступні, як мінімум, ці 6 років із президентом Росії Путіним? Він перемагає, якщо побути скептиком з точки зору України, чи не варто так казати?

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Володимир Огризко: Слово «вибори» не зовсім коректне. Я б це назвав би перепризначенням. Був один Путін і зрежисована його штабом по всій Росії «кампанія», яка мала показати одну річ: є група шизофреників, на кшталт Жириновського і всіх інших, які під час так званих «дебатів» лаються нецензурними словами, обливаються водою, плачуть і так далі, – і є інша особа, яка уособлює цю «російську велич», «перемоги».

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Найтиповіші радянські часи пізнього Брежнєва – на виборчих дільницях влаштовували концерти, роздавали пончики. «Рекорд» (Брежнєва, який перебував при владі 18 років – ред.) буде подолано, і ми матимемо значно довголітнішого «царя», «бога» на Землі

Згадаймо, що робилося на цих так званих «виборах» у російських регіонах. Я дивився і згадував найтиповіші радянські часи пізнього Брежнєва – на виборчих дільницях влаштовували концерти, роздавали пончики чи продавали. Я думаю, що «рекорд» (Брежнєва, який перебував при владі 18 років – ред.) буде подолано, і ми матимемо значно довголітнішого «президента», «царя», «бога» на Землі і таке інше. Йде явний повтор всього, що вже було.

Перемога Путіна в тому, що він заводить Росію в остаточну міжнародну ізоляцію. І це вже видно по всіх параметрах. Відбувається сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, які дуже чітко і ясно заявили: вибори в Криму – це фейк. Те, що відбувається в Британії – це злочин. Єдиний успіх, який зараз супроводжує Росію, – вона дуже активно відгороджується від світу. Якщо це мета зовнішньої політики Росії, то вона досягнута. Росія, як цього не хотів би ховати Путін, дуже серйозно залежна від Заходу.

56 мільйонів людей виступають за агресію, анексію, а також за злочини, які відбуваються за межами Росії

56 мільйонів людей, які проголосували за Путіна, виступають за агресію, анексію, а також за злочини, які відбуваються далеко за межами Росії. Це означає, що населення настільки задурене (вибачте за це слово) і зазомбоване, що не відрізняє, де є біле, а де є чорне. За таких обставин у нього не залишається жодного іншого інструменту, як шал цього шовінізму, імперіалізму доводити до стадії істерії.

Ми повинні відходити від тези, що є поганий кремлівський режим і гарний російський народ. 56 мільйонів людей зробили це свідомо… Росія опускатиметься у пітьму все глибше і глибше

Ми повинні поступово відходити від тези, що є поганий кремлівський режим і гарний російський народ. 56 мільйонів людей, які проголосували, зробили це свідомо… Росія опускатиметься у цю пітьму все глибше і глибше. Для решти світу буде дуже важко і швидко повернути цих людей до нормального мислення. Це прогнозоване поступове прощання з цією країною.

Відгородження від світу для Росії буде фатальним

Ізоляція, відгородження від світу для Росії буде фатальним. Путін фактично оголосив початок нової «холодної» війни і гонки озброєнь. СРСР розпався тому, що програв гонку озброєнь. Росія в багато разів слабша.

Реакція на злочин відносно Скрипаля (колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, отруєного у Великій Британії, як вважають, на вказівку Кремля – ред.) – обнадійливий крок. Він демонструє, що Захід чітко і ясно формулює спільну позицію. Заяви – перший крок, тобто це політична позиція, яка має трансформуватися у практичні дії. Щонайменше, британці підуть далі. Вже занадто, коли за 100 кілометрів від Лондона використовують бойові хімічні озброєння. Це вже виклик. Просуватися санкційна політика буде далі.

Які світові проблеми є такими, де Росія може допомогти?!

Але є й заяви нового міністра закордонних справ Німеччини: ми засуджуємо, але розраховуємо на конструктивну позицію російської сторони у вирішенні якихось світових проблем безпеки… Які світові проблеми є такими, де Росія може допомогти?!

– Пане Риклін, на вашу думку, такі цифри – це успіх не тільки Путіна, а успіх політика, який нав’язує свою волю не тільки всередині Росії, а й на міжнародній арені?

Путіна успіх виміряється тільки неможливістю його усунути

​Олександр Риклін: Успіх – це не цілком те слово, яке описує результат діяльності авторитарного політика. Його (Путіна – ред.) успіх виміряється тільки неможливістю його усунути. А вчорашні цифри – це абсолютно диктаторське голосування. І навіть не має значення, чи було вкидання у ході голосування, фальсифікації, «каруселі». Принциповим є інше: в країні збудована політична система, за якої ніяких виборів не може бути в принципі.

Увесь тренд «виборчої кампанії» доволі страшний. Замах на життя Скрипаля, звісно, є передвиборчим проектом, розрахованим виключно на ескалацію ситуації всередині країни, на подальшу істерію свого ж населення, яке через «загрозу» об’єднується навколо «сильного лідера». Все це говорить про те, що Путін нікуди не збирається йти і добровільно від влади не відмовиться ні в якому році! Тільки масовий протест вулиці спроможний посунути цю систему, здатен розпочати реальний демонтаж режиму. Не треба думати, що завтра вийде мільйон людей – зметуть Кремль. Ні, це буде складніше. Єдине, чого хотілося б, – щоб з мінімальним кровопролиттям.

Різні західні люди пояснювали нам, що Путін, що називається, ніколи «не з’їде з колії». Нам це так пояснювали: ви з глузду з’їхали – у нас тут всі їхні гроші! Ці ж «шувалові» і ті ж «сєчини» нічого такого йому не дозволять – у них тут діти, «бабки», дружини, вони крадуть в Росії, а живуть тут, до самого кінця діятимуть в рамках нашого розуміння, наших інтересів, ніколи не сказяться. Нічого подібного! Як миленькі – всіх їх вишикували. Приватизація олігархів і їх «суверенізація» проходить нормально: якось мовчать поки, засунули всі свої язики в одне місце і потихенько живуть під санкціями, хто як може.

– Пане Казарін, на вашу думку, Путін «кримською картою» підняв ставки і більше голосів собі отримав, чи, зрештою, це «піррова перемога»?

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Анексія українського півострова – головний легітимізатор четвертого терміну правління Путіна

​Павло Казарін (переклад): Анексія українського півострова – головний легітимізатор четвертого терміну правління Путіна, головне пояснення для російського обивателя, чому Путін вчетверте має обійняти президентську посаду. Свій внесок у скарбничку його електоральної перемоги анексія Криму зробила…

Тактично Путін, анексувавши Крим, переміг – маргіналізував опозицію, позбавився від загрози націоналістів. Але стратегічно вистрелив собі у ногу

Водночас Путін не дає дуже багатьом західним політикам заплющити очі на те, що відбулося на півострові у березні-лютому 2014 року. Росія, раз-по-раз піднімаючи ставки, раз-по-раз ідучи на додаткову ескалацію, оточує західних політиків червоними прапорцями, за які ті просто не можуть вийти. Вони змушені вплутуватися у цю гру і відповідати. Тому тактично Путін, анексувавши Крим, переміг – маргіналізував опозицію, позбавився від загрози націоналістів, які приєдналися до кремлівського табору і перестали бути бодай якоюсь дієвою силою. Але стратегічно Кремль вистрелив собі у ногу.