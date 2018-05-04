Рекордна кількість росіян попросила притулку в США у 2017 році

Минулого року кількість заяв росіян на отримання притулку в США збільшилася майже на 40%. Ці показники продовжують зростати протягом останніх п’яти років. Що саме змушує тисячі росіян просити США про притулок? Причин декілька.

Кількість громадян Росії, які звернулися з проханням про надання притулку, у 2017 році досягла свого 24-річного максимуму. З тих пір, як російський президент Володимир Путін знову повернувся на посаду президента в 2012 році, кількість заявників продовжує зростати.

США отримали 2664 нових заяв про надання притулку від громадян Росії у фінансовому році, що закінчився 30 вересня, а це на 39% більше у порівнянні із 2016 роком.

Радіо Свобода отримали статистичні дані 2017 року, які ще не були оприлюднені публічно. Ці цифри включають тільки тих людей, які вперше звертаються з проханням про надання притулку.

Критики звинувачують Путіна в інтенсивному придушенні будь-якого інакомислення

Критики звинувачують Путіна в інтенсивному придушенні будь-якого інакомислення, в тому числі політичної опозиції та бізнесменів, які не підтримують позицій Кремля, а також стигматизації сексуальних меншин.

У 2013 році Путін підписав закон, що забороняє «пропаганду гомосексуальності» серед неповнолітніх, який широко визнали дискримінаційним. Кремль відкидає такі звинувачення.

Служба громадянства та імміграції США не розкриває конкретних причин запитів на притулок. Очевидно, серед них має бути переслідування через расу, релігію, національність, політичні переконання або приналежність до певних соціальних груп.

Правозахисники та імміграційні адвокати стверджують, що збільшення кількості поданих заяв про надання притулку в США було частково обумовлено законом від 2013 року щодо сексуальних меншин.

У своєму минулорічному рішенні Європейський суд з прав людини заявив, що, ухваливши такі закони, російська влада «посилює стигматизацію та упередження та заохочує гомофобію, яка несумісна з поняттями рівності, плюралізму та толерантності, притаманних демократичному суспільству».

«Я був змушений поїхати»

30-річний гей із Росії Влад, який також попросив притулку в США у 2016 році, розповів Радіо Свобода, що він просто прагнув переїхати туди, де він міг би жити «більш вільно». Тоді адвокат запропонував йому отримати притулок у США.

Під час телефонного інтерв’ю Влад розповів, що чоловіка, з яким він мав стосунки в Росії, вбили після того, як той вийшов із гей-клубу. Влад вважає, що за цим можуть стояти бандитські антигейські угруповання. Він сказав, що його також стали переслідувати в Росії через його сексуальну орієнтацію.

«Я зрозумів, що мені треба було поїхати. Навряд чи я міг жити мирно і знайти партнера в Росії», – повідомив Влад.

Льоша Горшков, нью-йоркський активіст, який вже отримав притулок у США, сьогодні очолює мережу підтримки російськомовних сексуальних меншин та їхніх сімей «RUSA LGBT». Він повідомив Радіо Свобода, що з 2016 року також спостерігають «величезний наплив» геїв, які мають позитивний ВІЛ-статус. Вони шукають притулку в США.

Горшков пов’язує це зі значними труднощами лікування цієї хвороби в Росії.

Минулого року Канада та декілька інших європейських країн почали допомагати чоловікам-геям із Чечні отримувати притулок після того, як стало відомо про кампанію тортур і вбивств, спрямованих проти геїв.

Російські активісти стверджують, що геї-чеченці стикаються з труднощами в отриманні візи в США, яка дозволила б їм виїхати до Сполучених Штатів та подати там заяву на отримання притулку.

Російські бізнесмени також шукають притулку

Російські підприємці також серед тих, хто шукає політичного притулку в Сполучених Штатах. За даними американських адвокатів, вони стверджують, що їх переслідує російська влада.

У деяких випадках навіть аполітичні шукачі притулку стверджують, що російська влада звинувачує їх в антидержавній поведінці після того, як вони, наприклад, відмовилися брати харабі

Нью-йоркський адвокат Борис Палант повідомив, що більшість справ, пов’язаних із наданням притулку в Росії, передбачає «переслідування у формі сфабрикованої кримінальної справи».

«Один з них банкір, але більшість – молоді бізнесмени», – розповів Палант.

Інший нью-йоркський адвокат Ендрю Джонсон заявив, що його фірма у 2017 році взяла на себе близько 25-30 нових справ про надання статусу біженця.

У деяких випадках навіть аполітичні шукачі притулку стверджують, що російська влада звинувачує їх в антидержавній поведінці після того, як вони, наприклад, відмовилися брати харабі, розповів Джонсон.

Тим часом 1 березня у своєму зверненні Путін заявив, що Росія має «позбутися всього, що дозволяє корумпованим чиновникам та правоохоронцям чинити тиск на бізнес». І сам Путін, і його попередник, чинний нинішній прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, у минулому вже робили аналогічні заклики.

«Прихована» міграція

Якщо порівняти із загальною кількістю населення Росії, яке складає 144 мільйони, то 2664 нових заяв про надання притулку в США складають не такий вже й великий відсоток, хоча й вищий на 268% із 2012 року.

Близько 90% громадян Росії, які звертаються по надання притулку у Німеччині, є етнічними чеченцями

Але ця цифра значно висунула Сполучені Штати вперед у порівнянні із будь-якою іншою країною Європейського союзу, за винятком Німеччини. За іміграційними даними ЄС за 2017 рік, Німеччина отримала 4885 заяв росіян на отримання притулку.

Ольга Гуліна, голова Берлінського інституту міграційної політики, повідомила, що близько 90% громадян Росії, які звертаються по надання притулку у Німеччині, є саме етнічними чеченцями, які потрапляють до ЄС через білорусько-польський кордон.

У Сполучених Штатах «різноманіття серед росіян, які шукають притулку, є набагато більшим», – сказала Гуліна.

Проте, вона також зазначила, що «гуманітарна міграція» росіян до Європи «значною мірою» є прихованою.

«Люди віддають перевагу не подавати заяву про отримання притулку. Вони вважають за краще шукати інші механізми», в тому числі і освітні програми, пояснила Гуліна.

Інші причини

Згідно із дослідженням, опублікованим в січні Російською академією народного господарства та державної служби при президенті Росії, за останні роки близько 100 тисяч росіян покинули свою батьківщину. Близько 40 відсотків із них мають вищу освіту.

Більшість респондентів заявили, що поїхали з Росії через економічні складнощі після 2014 року, коли впали ціни на нафту, а Захід запровадив санкції через російські дії в Україні

Дослідники опитали висококваліфікованих росіян, які переїхали на Захід і залишилися там після 2010 року. Більшість респондентів заявили, що поїхали з Росії через економічні складнощі, які погіршилися після 2014 року, коли впали ціни на нафту, а Захід запровадив санкції через російські дії в Україні.

Чверть респондентів заявили, що вони покинули країну через «політичну ситуацію» в Росії, включаючи «розчарування» після виборів 2012 року, які повернули Путіна до Кремля. Другою причиною є «події 2014 року», коли Росія анексувала український Крим і на сході України розпочалася війна.