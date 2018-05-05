«Він нам не цар» – прихильники Навального мітингують у Росії напередодні інавгурації Путіна

У Росії прихильники опозиціонера Олексія Навального 5 травня проводять акції протесту у 85 містах країни, в тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі. Акції під гаслом «Він нам не цар!» відбудуться за два дні до інавгурації і початку нового терміну президента Росії Володимира Путіна.

У Москві влада оголосила, що мітинг є несанкціонованим і попередили його можливих учасників про те, що «акція вважається абсолютно незаконною».

Узгодити мітинги відмовилися також влади Кемерова, Челябінська й інших міст Росії. Прихильники Навального вважають ці відмови незаконними.

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Напередодні акції поліція затримала кількох організаторів акцій протесту – в Красноярську, Петербурзі, Краснодарі, Тамбові, Кемерові і Чебоксарах.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії».

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. На них переміг чинний голова держави Володимир Путін, зайнявши посаду вчетверте. Навальний у виборах участі не брав – його не допустили через судимість у справі про розкрадання, яку Європейський суд з прав людини раніше визнав незаконною.