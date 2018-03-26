Росія: Навальний наполягає на створенні нової опозиції

Російська опозиція в її нинішньому вигляді не має жодних перспектив, заявив 25 березня російський опозиціонер Олексій Навальний.

«Ми не можемо в 2018 році вважати опозицією щось з 1996 року», – заявив політик на своєму сайті.

Він зазначив, що немає сенсу говорити про «об’єднання» опозиційних сил, представники яких на минулих президентських виборах набрали менш ніж 4 відсотки голосів.

«Завдання демократично і опозиційно налаштованого виборця – сприяти створенню опозиції, а не переконувати себе в необхідності оживляти те, що було мертвим при народженні», – сказав Навальний.

18 березня в Росії відбулися вибори президента, на яких очікувано переміг чинний глава держави Володимир Путін. За офіційними даними, він набрав майже 77 відсотків голосів виборців. Навальний у виборах участі не брав – через судимість у справі «Кировлеса», яку Європейський суд з прав людини раніше визнав незаконною. Опозиціонер закликав до бойкоту виборів.