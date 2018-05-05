Протести у Росії: поліція затримує людей

У Росії на акціях прихильників опозиційного політика Олексія Навального, що відбуваються 5 травня в різних містах за два дні до інавгурації президента Володимира Путіна, поліція почала затримувати людей.

Кореспондент проекту Радіо Свобода «Сибір.Реалії» у Красноярську повідомляє про сутички протестувальників зі співробітниками поліції. Поліція застосовує силу і забирає протестувальників в автозаки. Повідомляється про затримання десятків людей.

У Якутську після несанкціонованої акції і мітингу поліція затримала 75 осіб – майже всіх учасників протесту, повідомив «Сибір. Реалії» керівник місцевого штабу Навального Анатолій Наговіцин. За його словами, два заздалегідь підготовлених ОМОНом автобуси виявилися повністю заповнені людьми. Під час затримання співробітники МВС, за словами Наговіцина, активно застосовували фізичну силу. Зараз всі затримані перебувають у відділенні поліції.

У Барнаулі на узгодженій акції затримали близько 15 активістів.

У Челябінську був затриманий волонтер Навального Олександр Бєляєв. Повідомляється також про затримання Бориса Павлова, співробітника штабу опозиціонера в Кемерові. Голову цього штабу Ксенію Пахомову доставили в слідчий комітет і висунули звинувачення в образі судді, повідомив в прямому ефірі соратник Навального Леонід Волков.

У Томську, де пройшла неузгоджена хода, після акції затримали координатора штабу Навального Ксенію Фадєєву, повідомляють місцеві ЗМІ.

Загалом мітинги вже пройшли у Хабаровську, Владивостоку, Південно-Сахалінську, Іркутську і Комсомольську-на-Амурі. Ще в кількох містах акції проходять зараз. У них беруть участь від кількох десятків до декількох сотень людей.

У Москві початок акції «Він нам не цар» запланований на 14:00. Навальний закликав своїх прихильників мирно і без зброї вийти на Пушкінську площу, посилаючись на право, передбачене російською Конституцією.

Влада Москви не погодила акцію, а прокуратура попередила опозиціонера про можливі негативні наслідки проведення несанкціонованого мітингу. У центр столиці Росії на даний час стягують поліцію, ОМОН, Росгвардію і автозаки.

Глава президентської ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов закликав поліцію і учасників суботніх акцій до стриманості і дотримання закону.

Протестні акції «Він нам не цар» присвячені черговій інавгурації Володимира Путіна на посаду президента Росії, яка відбудеться 7 травня. Напередодні мітингів у російських Санкт-Петербурзі, Тамбові, Чебоксарах й інших містах були заарештовані прихильники Навального.