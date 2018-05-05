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06 Травень 2018, Київ 00:56
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Акції проти Путіна: журналіста «Настоящего времени» затримують силовики під час ефіру (відео)

Акції проти Путіна: журналіста «Настоящего времени» затримують силовики під час ефіру (відео)
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Журналіста проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова із застосуванням сили затримали поліцейські у Москві 5 травня під час висвітлення акції проти президента Володимира Путіна. Олексій говорить про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту, порівнюючи з іншими акціями, організованими опозиціонером Олексієм Навальним. У Росії по всій країні відбулися акції напередодні інавгурації президента Володимира Путіна на четвертий термін. За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», загалом затримали близько 1 тисячі 230 людей. У столиці Москві число затриманих на акції, що не була погоджена владою, сягнуло 592 осіб, у другому місті Росії Санкт-Петербурзі говорять про 112 затриманих.

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