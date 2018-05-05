США прокоментували масові затримання демонстрантів у Росії

У Сполучених Штатах Америки прокоментували затримання в Росії значного числа учасників акцій проти четвертого президентського терміну Володимира Путіна.

Як написала у твітері речниця Державного департаменту Гедер Науерт, США «засуджують затримання в Росії сотень мирних протестувальників і вимагають негайно звільнити їх».

«Лідери, впевнені у своїй легітимності, не арештовують своїх мирних опонентів за протести», ‒ додала речниця.

Раніше і в Європейському союзі схожим чином прокоментували дії поліції в Росії проти учасників акцій у низці міст країни. Як заявила речниця верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні, реакція поліції поставила під загрозу «засадничі свободи висловлення думки, об’єднань і зібрань» у Росії.

«Хоча деякі з демонстрацій не були дозволені в тих місцях, де вони відбулися, це не може виправдати брутальність поліції і масові арешти», ‒ мовиться в заяві. Євросоюз очікує, що Росія «звільнить без зволікань мирних демонстрантів і журналістів», додала речниця.

Тим часом у Росії повідомили вже про принаймні 1 тисячу 612 людей, затриманих по всій країні. За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», затримання відбулися у 26 містах країни.

Зокрема, у столиці Москві число затриманих на акції, що не була погоджена владою, сягнуло 703, у другому місті Росії Санкт-Петербурзі говорять про 233 затриманих.

Російська поліція заявила, що в Москві затримала «близько 300» осіб, свого числа затримань по всій Росії там не навели.

Серед тих, кого затримали в Москві, був і ініціатор протестів, опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний. Поліція винесла його з місця мітингу на площі Пушкіна в центрі міста за руки й ноги.

Як повідомив його соратник Ілля Яшин, який відвідав Навального у відділку поліції, того звинувачують у непокорі працівникам поліції, і на нього чекає суд, що може засудити його до адміністративного арешту на термін до 15 діб. Яшин також заявив, що Навальному при затриманні поранили руку.

Акції відбулися в десятках міст Росії, у значній більшості вони були не погоджені владою. Крім твердих дій поліції, принаймні в Москві були також зафіксовані побиття демонстрантів провладними «казаками», повідомляли і про випадки застосування подразливого газу.

Поліція наперед називала непогоджені акції незаконними, в низці міст прихильників Навального затримували ще напередодні акцій, обшукували регіональні штаби діяча, конфісковували агітаційні матеріали з закликами до демонстрації чи й попереджали студентів та учнів «під розписку» про можливі наслідки, аж до виключення, в разі їхньої участі в акціях.

Навальний закликав своїх прихильників вийти на вулиці на знак протесту проти вступу Путіна на президентську посаду вчетверте під гаслом «Він нам не цар». Інавгурація Путіна має відбутися 7 травня. Навального до участі у виборах у березні, на яких Путін був знову переобраний, не допустили на підставі наявної судимості у справі про фінансові злочини, яку опозиціонер і його прихильники називають сфальсифікованою.