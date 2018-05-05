На акції протесту в Москві затримали Навального

У центрі Москви на Пушкінській площі затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики забрали його незабаром після того, як опозиціонер з’явився на площі, де проходить акція «Він нам не цар», повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

Водночас соратника Навального Миколу Ляскіна затримали на виході з московського бюро Радіо Свобода. Опозиціонер брав участь в програмі прямого ефіру телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода), присвяченому акціям.

Ляскіна затримували кілька людей. Вони посадили його в мікроавтобус без розпізнавальних знаків.

Крім того, в центрі столиці Росії почалися затримання і сутички між прихильниками Навального й активістами в «казацькій» формі, які зібралися на площі. Співробітники МВС Росії застосовують силу проти демонстрантів. Затримано вже понад десять людей.

Перед початком акції на площі почали збиратися активісти прокремлівського «Національно визвольного руху» і люди у військовій формі з «георгіївськими стрічками». Вони назвали Навального провокатором.

У центрі Москви дислоковані підрозділи поліції і Росгвардії. Поліцейські погрожують застосувати проти учасників акції спецзасоби. Над площею літає вертоліт.

Раніше Навальний в ефірі «Навальний LIVE» заявляв, що спеціально ночував «у секретному місці» і втікав від зовнішнього спостереження, щоб поліція не завадила йому потрапити на акцію.

Акція в Москві не була узгоджена з міською владою. У прокуратурі прихильників Навального попередили про можливі негативні наслідки несанкціонованого мітингу.

Схожі протести відбуваються і в багатьох інших містах Росії, там також поліція затримує людей.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії».

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. На них переміг чинний голова держави Володимир Путін, зайнявши посаду вчетверте. Навальний у виборах участі не брав – його не допустили через судимість у справі про розкрадання, яку Європейський суд з прав людини раніше визнав незаконною.