Акції проти Путіна в Росії: число затриманих зросло до понад 350

По всій Росії на акціях протесту «Він нам не цар», скликаних опозиціонером Олексієм Навальним, затримані 354 людини, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Антиурядові мітинги 5 травня – за два дні до інавгурації президента Росії Володимира Путіна пройшли в кількох містах країни.

Серед затриманих – і сам Навальний. Силовики затримали його в центрі Москви на Пушкінській площі невдовзі після того, як він прийшов на акцію протесту.

Водночас соратника Навального Миколу Ляскіна затримали на виході з московського бюро Радіо Свобода. Опозиціонер брав участь в програмі прямого ефіру телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода), присвяченому акціям.

Ляскіна затримували кілька людей. Вони посадили його в мікроавтобус без розпізнавальних знаків.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії».

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. На них переміг чинний голова держави Володимир Путін, зайнявши посаду вчетверте. Навальний у виборах участі не брав – його не допустили через судимість у справі про розкрадання, яку Європейський суд з прав людини раніше визнав незаконною.