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06 Травень 2018, Київ 14:43
Новини | Політика

МЗС: Україна засуджує затримання громадян під час акцій протесту в Росії

Антивладні акції протесту в Москві, 5 травня 2018 року

Київ засуджує масові затримання громадян під час акцій протесту під гаслом «Він нам не цар», які відбулися в Росії 5 травня, за кілька днів до інавгурації президента Володимира Путіна на четвертий термін, повідомила прес-служба МЗС України.

У відомстві заявили, що затримання і арешт громадян «є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викорінити будь-яке інакомислення в Росії».

«Особливо обурює насильство по відношенню до неповнолітніх громадян та молоді. Україна та наші міжнародні партнери вимагають негайного звільнення незаконно затриманих та забезпечення їхніх прав на мирний протест проти свавілля і несправедливості», – заявили в МЗС.

5 травня акції відбулися в десятках міст Росії. Ініціатором демонстрацій був російській опозиційний політик Олексій Навальний.

За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», у 26 містах Росії затримали 1 612 людей. Серед них був і Навальний.

Затримання засудили США і країни Європейського союзу.

Путіна обрали на четвертий президентський термін у березні. Його інавгурація відбудеться 7 травня.

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