Путін подякував ФІФА за «спорт поза політикою»

Президент Росії Володимир Путін подякував керівному органу світового футболу, ФІФА, за «прихильність до принципу «спорт поза політикою».

«Росія завжди підтримувала цей підхід», – сказав Путін 13 червня, виступаючи в Москві на 68-му Конгресі ФІФА перед представниками понад 200 національних федерацій.

Росія проводить світову першість з футболу на тлі напруженості із Заходом з багатьох питань, зокрема, анексії Криму, підтримку Москвою бойовиків на Донбасі, імовірного втручання у виборчі кампанії в західних демократіях, а також отруєння у Великій Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

Очікується, що 14 червня Путін візьме участь в урочистому відкритті чемпіонату світу. Після церемонії збірна Росії зіграє з командою Саудівської Аравії. Турнір, матчі якого відбудуться на 12 стадіонах в 11 російських містах, закінчиться 15 липня.