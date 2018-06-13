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13 Червень 2018, Київ 14:53
Новини | Міжнародні

Путін подякував ФІФА за «спорт поза політикою»

Президент Росії Володимир Путін на Конгресі ФІФА, Москва, 13 червня 2018 року

Президент Росії Володимир Путін подякував керівному органу світового футболу, ФІФА, за «прихильність до принципу «спорт поза політикою».

«Росія завжди підтримувала цей підхід», – сказав Путін 13 червня, виступаючи в Москві на 68-му Конгресі ФІФА перед представниками понад 200 національних федерацій.

Росія проводить світову першість з футболу на тлі напруженості із Заходом з багатьох питань, зокрема, анексії Криму, підтримку Москвою бойовиків на Донбасі, імовірного втручання у виборчі кампанії в західних демократіях, а також отруєння у Великій Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

Очікується, що 14 червня Путін візьме участь в урочистому відкритті чемпіонату світу. Після церемонії збірна Росії зіграє з командою Саудівської Аравії. Турнір, матчі якого відбудуться на 12 стадіонах в 11 російських містах, закінчиться 15 липня.

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