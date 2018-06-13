У Києві оголосили початок кампанії «Червона картка для Путіна»

Міжнародна коаліція з прав людини починає глобальну кампанію #RedCard4Putin («Червона картка для Путіна»), повідомив на брифінгу у Києві голова Міжнародної коаліції з прав людини, віце-президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Міжнародна кампанія проводиться з метою тиску на російську владу з вимогою звільнення політичних в’язнів, серед яких близько 70-ти українців, а також зупинення воєнної агресії, жахливих порушень прав людини та постійних спроб підірвати міжнародний правопорядок, повідомив Павло Ґрод.

Впродовж місяця активісти будуть видавати «червоні картки» для путінського режиму – публікуватимуть аналітичні матеріали та відео про злочини Кремля в Україні та країнах заходу, сказав Ґрод. А для підтримки та звільнення політичних бранців Москви по всьому світу організують серію флешмобів та глобальну медіакампанію, додав він.

«Окупація Криму, війна на сході України, хімічні атаки у Великій Британії, збиття літака MH-17 – лише частина відомих злочинів путінського режиму проти людства, свідками яких стала міжнародна спільнота. Тому було створено Міжнародну коаліцію з прав людини до якої входять громадські організації та окремі особистості з усього світу», – розповів він.

Важливою метою компанії #RedCard4Putin є звільнення Олега Сенцова та інших політичних в’язнів, наголосив Павло Ґрод.

«Ми бачимо, що Олег Сенцов готовий голодувати до смерті. Дуже важливо, щоб ми, як світова спільнота, не опускали руки і обороняли права його та інших, і врятували життя Олега Сенцова. Кампанія «Червона картка для Путіна» покликана об’єднати журналістів та активістів, щоб донести світові, що агресор не може залишатися безкарним», – підкреслив голова Міжнародної коаліції з прав людини.

За його словами, до кампанії долучився Світовий конґрес українців, який об’єднує українців у 53 країнах світу.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися 13 червня до одноденного голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим.

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.