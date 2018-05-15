Human Rights Watch: репресії та дискримінація в Росії перед Чемпіонатом світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу стане вже третьою великою міжнародною спортивною подією в Росії за останні п’ять років. Ця країна активно готується до проведення чемпіонату: розбудовує стадіони, аеропорти, дороги, готелі та безліч інших об’єктів. Новий звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch звертає увагу на низку питань «поза межами сучасних стадіонів і блискучих нових готелів» та підсумовує численні занепокоєння щодо дотримання прав людини.

Чемпіонат світу з футболу є досить великою подією, до якої зазвичай країни готуються заздалегідь. Росія побудувала або відремонтувала 10 стадіонів та активно вдосконалювала інфраструктуру, необхідну для того, щоб прийняти тисячі гравців, тренерів, журналістів, а також сотні тисяч вболівальників. Така підготовка відбувається в кількох містах та стосується обладнання аеропортів, готелів, доріг та транспортних систем, пояснюють правозахисники у новому звіті.

Дослідники з Human Rights Watch, в свою чергу, спостерігали за дотриманням прав людини під час підготовки до великої футбольної події, яка потребує чимало людських ресурсів. У 2016 та 2017 роках дослідники з організації відвідали сім стадіонів і стали свідками «різних форм експлуатації будівельників».Для того, щоб виконати всі ці завдання, російські будівельні компанії найняли десятки тисяч працівників, серед яких багато мігрантів із колишніх радянських республік.

Атмосфера залякування та експлуатація

«Працівники Human Rights Watch стали свідками атмосфери залякування, підозр і секретності з боку місцевої влади», – мовиться у звіті. Багато працівників при цьому відмовилися дати інтерв’ю або ж наполягали на анонімності, побоюючись своїх роботодавців.

Також є дані про численні смертні випадки під час будівельних робіт або ж отримання серйозних травм через недотримання безпекових умов. Повідомляють і про присутність північнокорейських працівників на будівництвах об’єктів у Росії.Серед порушень прав людини звіт перераховує відсутність контрактів або інших документів для працівників, необхідних для законної роботи, несплату заробітної платні та її затримки, які могли тривати до п’яти місяців, та вимоги працювати в умовах надзвичайно холодних температур. Інколи були випадки, коли людям платили набагато менше, ніж обіцяли, звітує організація.

При цьому офіційної статистики щодо точної кількості осіб, які працюють над розбудовою інфраструктури для чемпіонату, немає.

Andrew Stroehlein: «Чемпіонат світу з футболу, який почнеться з 14 червня, відбуватиметься на тлі «найгіршої кризи з прав людини в Росії з радянських часів». Зловживання настільки поширені, що ми зробили 49-сторінковий посібник для журналістів, які звітуватимуть про турнір».

Ситуація погіршилася з 2012 року

Правозахисники наголошують, що ситуація з дотриманням прав людини в Росії значно погіршилася з 2012 року.

Свобода висловлення поглядів та зібрань опинилися під суттєвим тиском. Також приводом для занепокоєння є і насильство щодо ЛГБТ спільнот, відсутність захисту проти домашнього насильства, жорсткі репресії у Чечні та напади на правозахисників.

Свобода в інтернеті

У квітні «Роскомнагляд» (орган, що, серед іншого, вирішує, які інтернет-ресурси блокувати в Росії – ред.) заблокував популярний месенджер Telegram, і уряд також неодноразово погрожував заблокувати Facebook, YouTube та Twitter. Правозахисники HRW також наголошують, що чемпіонат світу з футболу є однією з найважливіших спортивних подій, «що привертає увагу мільйонів шанувальників, мільярдів ТВ-глядачів та тисяч журналістів, які звітують про ігри. Шанувальники, журналісти та онлайн-коментатори використовуватимуть різні платформи соціальних мереж та інші інтернет-ресурси, щоб звітувати про ігри та коментувати їх. Та в Росії свобода слова в інтернеті стає все більш обмеженою».

Престиж Кадирова

«Понад 10 років, із благословення Кремля, правоохоронці та чиновники служби безпеки під керівництвом лідера Чечні Рамзана Кадирова були причетні до позасудових вбивств, насильницьких зникнень та актів катування. Правозахисникам погрожували, били, убивали і неодноразово обшукували їхні офіси. Місцеві органи влади жорстоко ставляться до людей, які навіть обережно висловлюють критику на адресу Кадирова і політики уряду».У лютому 2018 року ФІФА підтвердила, що столиця Чечні, Грозний, буде слугувати Базовим табором для збірної Єгипту.

Кадиров, імовірно, використає нагоду для просування власного престижу, припускають правозахисники.

У своїх висновках правозахисники Human Rights Watch закликають дотримуватися прав людини під час підготовки і проведення футбольного чемпіонату в Росії.