Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала Російський футбольний союз за поведінку вболівальників під час матчу Росії і Франції 27 березня 2018 року. Сума штрафу склала 30 тисяч швейцарських франків (близько 30 тисяч доларів США).

Зі скаргою на расистські вигуки на матчі звернулася організація Fare Network. Вона бореться c дискримінацією в європейському футболі. Приводом стала заява фотографа агентства France Press, який зазначив, що вигуки вболівальників були адресовані, зокрема, футболістові гвінейського походження Полю Погбі.

Дисциплінарна комісія FIFA провела розслідування, включаючи аналіз відеодоказів, і відзначила серйозність інциденту. Після цього було ухвалене рішення про штраф.

Матч Росія – Франція відбувся в російському Санкт-Петербурзі і завершився перемогою французів із рахунком 3: 1.

Раніше повідомлялося, що FIFA дозволить арбітрам переривати матчі чемпіонату світу з футболу в 2018 році в разі прояву расизму.

Чемпіонат світу 2018 року з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах.

Перший у Східній Європі чемпіонат світу стане найдорожчим за весь час проведення цих турнірів. Змагання відбудуться в час зростання напруженості між Росією та Заходом через імовірну хімічну атаку в Сирії, отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, нові санкції США та інші питання.

60 депутатів Європарламенту закликали уряди країн ЄС бойкотувати фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії через агресивну політику Москви.

Підготовка до змагань була ускладнена через затримки в будівництві стадіонів та інфраструктури та побоювання щодо можливих хуліганських вчинків та расистських проявів серед уболівальників.