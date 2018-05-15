МЗС рекомендує українцям не їхати до Росії на ЧС-2018 через загрози безпеці

Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.

Як йдеться у заяві відомства, перебування українців в Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки.

«Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії…Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені», – заявляють в міністерстві.

У МЗС додають, що розпалювання антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування українців у Росії.

«Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців», – зауважують українські дипломати.

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У квітні кілька десятків Європейського парламенту закликали до дипломатичного бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

Після анексії Росією Криму на частині українського Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву у збройній підтримці проросійських бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.

Україна визнала Росію країною-агресором.