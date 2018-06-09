Світ проти пропаганди Кремля. З’явився новий проект боротьби з дезінформацією

Американський аналітичний центр «Атлантична рада» та 22 організації-партнери, серед яких європейський проект EU vs Disinfo, український проект StopFake.org, Polygraph.info (спільний проект Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та «Голосу Америки») та інші, створили новий мультимедійний портал, що має на меті доповнювати і координувати зусилля в трансатлантичному співтоваристві щодо боротьби з дезінформацією.

Самі автори проекту називають його універсальним та інтерактивним порталом і довідником з інформаційної війни Кремля. Сайт об’єднує загальнодоступні дослідження і журналістику зі Сполучених Штатів і Європи та представляє їх у зручній для користувача формі.

Презентацію проекту почали саме із відео про окупацію Криму Росією і дезінформації про це.

«У 2014 році Путін вторгся в Україну і збрехав про це. Це – перша анексія території в Європі після Другої світової війни. Це вже не перший раз, що Москва веде інформаційну війну проти Заходу. Сталін назвав це «дезінформацією», – мовиться у відеоролику.

Окрім матеріалів про спростування «фейків» у медіа, на порталі представлено низку експертів у різних сферах: журналістів, медійників, незалежних дослідників, дипломатів, юристів. Сайт пропонує пошук експертів за країною, мовою або темою.

«Ця експертна директорія є також важливою, тому що, по-перше, вона відкриває більше можливостей для медіа, щоб вони могли орієнтуватися, хто в якій країні досліджує цю тематику (дезінформацію і «фейки» – ред.), але також вирішує другу дуже важливу проблему: це створює можливості для горизонтальної співпраці між дослідниками з різних країн. Вони можуть краще бачити, хто що робить у цій сфері, і це, знов-таки, створює додаткові можливості для спільних досліджень», – вважає Євген Федченко, головний редактор порталу StopFake.org.

Федченко також представлений на сайті як експерт у темі дезінформації, медіаграмотності і пропаганди.

Дезінформація про Україну

Серед прикладів дезінформації стосовно України – вже відома вигадка про те, начебто на Донбасі загинули троє військових НАТО. Тоді у НАТО заявили, що на Донбасі немає військових Північноатлантичного альянсу, а країни-союзники не повідомляли про втрати.

Hdisinfoportal.org також пропонує розвінчання «фейку» про те, що президент України Петро Порошенко нібито запропонував позбавляти мешканців Криму українського громадянства. Порошенко справді вніс проект змін до закону «Про громадянство України» на розгляд парламенту. Але, як пояснюють у матеріалі, російські ЗМІ повністю проігнорували той факт, що запропоновані поправки, про які йшлось, захищають українське громадянство у випадках, коли нове громадянство приймається під примусом, як це відбувається в окупованому Росією Криму.

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