Сарказм і неправильний переклад є російськими методами в інформаційній війні – East Stratcom

Юлія Демиденко

Робоча група East Stratcom, яка бореться з прокремлівською дезінформацією, проаналізувала, як російські медіа реагували на розслідування Спільної слідчої групи щодо катастрофи малайзійського літака MH17.

«Для того, щоб заплутати аудиторію російські ЗМІ використовують сарказм і неправильний переклад. Такі методи задіяли після того, як Росію закликали взяти на себе відповідальність за збитий MH17 в небі над Східною Україною», – зазначають експерти робочої групи.

Як пишуть у матеріалі, медіа, які контролює Кремль використали сарказм та неправильний переклад після висновку Спільної слідчої групи (JIT) про те, що ракета, яка збила пасажирський літак, була російською. У звіті наводять приклад, як це робило видання «Известия». Газета використовує саркастичні лапки навколо слова «слідчі», коли говорить про посадових осіб JIT.

Це ж медіа висміює розслідування за повідомлення про російську ракету «Бук» з «відбитками пальців», які начебто відрізняють її від інших ракет «Бук».

«Автор «Известий» спирався на історію, яка була опублікована державним інформаційним агентством «РИА», в якій депутат Державної думи Росії посилався на той самий неправильний переклад про «відбитки пальців» з англійської», – мовиться у матеріалі.

Пізніше «РИА» «анулювало» цей коментар «у зв'язку з некоректним перекладом новини». Агентство також вибачилося перед читачами за помилку своїх журналістів.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».