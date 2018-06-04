Група East Stratcom розвінчує дезінформацію, пов’язану із розслідуванням катастрофи MH17

Автори звіту від робочої групи East Stratcom, що бореться із дезінформацією у ЗМІ і ЄС, вважають, исследуя-путь-дезинформации що прокремлівська дезінформаційна кампанія зосередила майже всі свої зусилля на дискредитації ретельно проведеного розслідування трагедії авіалайнера рейсу MH17, результати якого були представлені позаминулої п’ятниці Спільною слідчою групою.

Починають матеріал із згадки про одразу декілька прикладів кампанії прокремлівської дезінформації у 2018 році: «Спочатку дезінформація навколо отруєння Скрипаля, потім димова завіса, створена, щоб приховати факти про хімічну атаку в Думі в Сирії, а на цьому тижні (звіт був оприлюднений 31 травня – ред.) усе повернулося до дезінформації про трагедію MH17», – мовиться у звіті.

Але, вважають автори, існує суттєва відмінність від попередніх років: західні країни вжили заходів проти кампаній дезінформації навколо названих подій і проти тих, хто стоїть за цими кампаніями.

«Після нападу на Скрипалів 18 держав-членів ЄС і ще 7 країн ухвалили рішення вислати десятки російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією. А ретельно відстеживши траєкторію руху ракети «Бук», за допомогою якої збили рейс MH17, міжнародне розслідування, нарешті, змогло встановити, що це була російська ракета. Згодом уряди Нідерландів та Австралії офіційно закликали Росію до відповідальності, і це рішення також отримало підтримку з боку ЄС і США», – мовиться у звіті.

Яку дезінформацію поширювали минулого тижня?

Робоча група East Stratcom розібрала дезінформаційні меседжі у ЗМІ щодо катастрофи літака рейсу MH17 за минулий тиждень.

«Усі зусилля Росії провести серйозну, надійну і професійну спільну роботу відкидаються як спланована провокація».

Взагалі-то Росія представляла якісь докази раніше. Проблема цих «доказів» у тому, що вони не просто сфабриковані, але ще і суперечать один одному. Насправді другий «доказ», представлений російським Міністерством оборони, спростовує першу партію його «свідчень».

«Донбас був воєнною зоною, добре відомою тим, що звідти запускалися ракети, здатні збити в небі пасажирський літак. Тому ті, хто контролює повітряне сполучення в регіоні, повинні були змінити маршрут літака і вивести його з воєнної зони Донбасу».

Що ж, на той момент повітряний простір було перекрито на висоті 9750 метрів. Літак, що летів комерційним рейсом MH17, перебував на висоті 10060 метрів. І подумати не можна було, що в ту пору у проросійських сепаратистів, імовірно, погано підготовлених, був доступ до складної зброї, здатної збити в небі літак на такій висоті.

«Нідерландська комісія приховувала інформацію про те, де і коли було виявлено двигун ракети «Бук», а також про те, хто передав його слідчим».

Після катастрофи міжнародна громадськість виступила з гнівним протестом на адресу проросійських сепаратистів, які розбирали уламки, залишивши тіла пасажирів на спеці, дозволивши непідготовленим волонтерам прочісувати зону катастрофи, що на кілька тижнів затримало розбір уламків.

«Нідерланди вимагають, щоб Росія надала докази своєї провини».

Насправді Нідерланди закликають Росію взяти на себе відповідальність і надавати всіляку підтримку процесові, щоб встановити істину і домогтися справедливості для жертв рейсу MH17 і їхніх найближчих родичів.

«Такі звинувачення в бік Росії є необґрунтованими чутками / «фейками» – також можливі й інші пояснення (це зробила Україна, це кампанія НАТО проти Росії, це русофобія)».

Слідство ретельно відстежило траєкторію руху «Бука» з Росії і назад. Відео з повним поясненням результатів розслідування Спільної слідчої групи дивіться тут.

«Зрештою, все зводиться ось до чого: «Бук», який збив MH17, належав російським Збройним силам. Його перевозили в зону, підконтрольну проросійським сепаратистам, під російським конвоєм. Цьому є криміналістичні та візуальні докази, і три незалежні розслідування дійшли до одного і того ж висновку. Тим часом Росія скористалася правом вето, щоб заблокувати проект резолюції про створення міжнародного трибуналу щодо авіакатастрофи MH17», – підсумовують у звіті.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, – а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.