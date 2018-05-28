Україна знову в центрі дезінформації – East Stratcom

Останнього тижня творці дезінформації намагались створити «димову завісу» над Україною, вважають автори огляду. В огляді йдеться про три, здавалось би, не пов’язані між собою теми. Експерти також пов’язують збільшення кількості дезінформації із зростанням насильства на Донбасі.

Чемпіонат світу

Говорячи про Чемпіонат світу з футболу-2018, прокремлівські ЗМІ представляють Україну головним агресором проти Росії і Донбасу, вважають автори звіту.

«Вони (прокремлівські видання – ред.) стверджують, що Україна має намір організувати «великомасштабний наступ на Донбасі під час чемпіонату світу з футболу», щоб викликати «гуманітарну катастрофу і втечу місцевого населення», і що мета цієї акції – «виставити Росію стороною конфлікту і агресором», пишуть експерти робочої групи. Такі заяви лунали у російській телевізійній програмі «Время покажет».

До цього ж повідомлення часто додають і інше: що Росія не має жодного стосунку до війни в Україні, хоча є чіткі свідчення протилежного.

Минулого тижня ЗМІ поширювали ще один фейк про Україну: начебто на Донбасі загинули троє бійців НАТО внаслідок того, що українські бійці «навмисне завели їх на мінне поле».

Геноцид

Експерти робочої групи вважають, що наступна «стадія» дезінформаційної кампанії намагається виправдати «російську агресію».

Стверджується, що якщо Україна почне втілювати на практиці політику «геноциду» на Донбасі, Росія «не залишиться осторонь». Росія неодноразово заявляла, що в Україні відбувається геноцид.

«Ця ідея повторювалася і на найвищому рівні, коли президент Росії Володимир Путін передбачив, що масове вбивство, як у Сребрениці, може повторитися і в Україні, і що Росія «цього не допустить». Але ніякої загрози геноциду в Україні немає і ніколи не було. Місії з прав людини, що побували в Україні в 2014 році, не знайшли свідчень того, що російськомовній меншості в Україні потрібно чогось побоюватися», – мовиться в огляді.

Фашисти

Україна постійно описується в російських ЗМІ як «фашистська країна». Прокремлівські ЗМІ стверджують, що українська влада «все більше занурюється у темряву фашизму» і що офіційна ідеологія в Україні сьогодні така, що «така країна процвітала б за правління Гітлера».

«На підтвердження зловмисності українського народу розповідається, нібито в Україні будують будинки з останків розстріляних німецькими фашистами радянських військовополонених», – мовиться у звіті.

Так, «РИА Новости», «Московский комсомолец», телеканали «РЕН-ТВ» и «Звезда», «Life.ru» і інші ЗМІ Росії повідомили, що в Волинській області України, недалеко від Ковеля, пісок із останками розстріляних нацистами радянських військовополонених використовували для будівельних і оздоблювальних робіт. Як пише російське видання The Insider, першоджерелом такої новини є відеозвернення голови Волинської обласної організації ветеранів України Олександра Булавіна, а першим про це повідомив сайт «Украина.ру» у матеріалі «Бізнес на кістках: Як останками радянських воїнів «прикрасили» українську школу».

В околицях Ковеля місцеві підприємці вже давно ведуть незаконні розробки піску для будівництва. У квітні 2017 року під час риття кар’єра виявили масове поховання. Роботи тут же були зупинені. Фахівці, що приїхали, встановили, що там були поховані понад двадцять тисяч розстріляних військовополонених і євреїв з ковельського гетто. Останки вирішили перепоховати. Проти підприємців, які незаконно видобували пісок, порушили кримінальну справу, пише Insider.

«Страхітливі подробиці про те, що пісок з місця незаконної розробки вивозили весь рік, про те, як його просівали і використовували для будівельних і оздоблювальних робіт, і про дрібні кістки, що в ньому залишились, а також про цькування тих, хто намагався про це розповісти, – очевидно, плоди фантазії авторів Ukraina.ru», – пише Insider.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.