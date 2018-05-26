«Укргідропроект» назвав фейком повідомлення у ЗМІ, що Україна планує зробити з Криму острів

Цими днями в мережі з’являлись «новини», що Україна «хоче зробити із Криму острів». Начебто Український державний інститут «Укргідропроект» розпочав розробку проекту так званого каналу, який об’єднає Чорне та Азовське море. Цей так званий канал начебто прокопають уздовж адміністративного кордону України з окупованим Кримом. На сайті «Укргідропроекту» повідомили, що ця «новина» стосовно роботи ПРАТ «Укргідропроект» над проектом Азово-Чорноморського каналу є фейковою.

Російські й інші ЗМІ здійснили публікації із заголовками на кшталт: «Україна почала розробку проекту відділення від Криму судноплавним каналом»,​ «Перетворимо в острів: Україна придумала, як вчинити з Кримом» і інші.

«Державний інститут «Укргідропроект» почав розробку проекту будівництва судноплавного каналу через Перекопський перешийок, який повністю відокремить Крим від України. Про це повідомили кілька українських ЗМІ з посиланням на провідного інженера «Укргідропроекту» Тетяну Луніну», – пише сайт kp.crimea.ua.

На сайті ПРАТ «Укргідропроект» повідомили, що інформація стосовно роботи ПРАТ «Укргідропроект» над проектом Азово-Чорноморського каналу є фейковою.

Також, товариство з обмеженою відповідальністю «Укргідропроект» повідомили у ​ відповіді на запит Крим.Реалії, що головний інженер Тетяна Луніна, якій кримські і російські ЗМІ приписують участь у цьому проекті, ніколи не працювала в «Укргідропроект».

Слід додати, що згадка про такий «проект» і Тетяну Луніну є в мережі ще з 2015 року. Про це йдеться на сайті 20khvylyn.com.

Тим часом, у російських ЗМІ вже ​ опублікували «реакцію Криму» на «перетворення його на острів».

«Я пропоную їм для того, щоб цей план Україна могла реалізувати, спорядити спеціальну експедицію на планету Марс, бо там дуже добре з каналами, кажуть», – заявив з цього приводу у коментарі «РИА-Новости» так званий «голова громадської палати» окупованого Росією Криму Григорій Іоффе.

Про ідею відділити Крим каналом від материкової частини України писали у ЗМІ і в 2016 році. Про це повідомляли «РИА-Новости Украина» із посиланням на сайт президента України Петра Порошенка.

У травні 2016 року там з’явилась петиція із пропозицією відділити Крим від материкової частини каналом. Однак, із 25 тисяч необхідних голосів петиція набрала лише 118.