Фейкові новини та «Pravda» мільярдера Ілона Маска: за і проти

Мільярдер Ілон Маск вже давно відомий своїми незвичайними ідеями. Ще не так давно він заробив мільйон доларів на продажу капелюхів та випустив фірмовий вогнемет «на випадок зомбі-апокаліпсису». Він заявляв про плани заснувати цукеркову компанію, а тепер вирішив створити новинний сайт «Pravda», на якому пересічні люди змогли б оцінювати надійність новин та журналістів. Та ця ідея викликала чимало суперечок. У чому проблема?

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск написав у соціальній мережі Twitter про свої наміри створити сервіс для боротьби з фальшивими повідомленнями в ЗМІ. За його словами, ресурс буде називатися російським словом «Pravda».

Ілон Маск: «Збираюся створити сайт, де громадськість зможе оцінити правдивість будь-якої статті та відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю про те, щоб назвати його Pravda»

Маск також додав, що портал не тільки буде захищеним від ботів, але й викриватиме причетних до поширення дезінформації.

Як повідомляють ЗМІ, назвою новинний портал Маска завдячує російській газеті, яка вийшла в Москві ще на початку минулого століття. Пізніше її місія була у просуванні ідей Леніна та Сталіна.

Ці заяви викликали чимало дебатів в інтернеті, в яких узяв участь і сам Маск.

У ЗМІ припускають, що за таким рішенням Маска стоять численні атаки ЗМІ на його компанію Tesla. За словами підприємця, за атаками стоїть нафтова індустрія, яка не бажає розвитку електрокарів.

Деякі журналісти одразу порівняли Маска з американським президентом Дональдом Трампом, відомим звинуваченнями ЗМІ у неправдивій інформації через негативні публікації на свою адресу.

Аргументи «за»

Загалом багато хто погодився, що в часи, коли дезінформація та «фейкові новини» стали справжнім викликом для демократій та суспільств у всьому світі, необхідні нові свіжі варіанти рішення проблеми.

«Мільярдер, який народився в Південній Африці, просуває те, що цікавить кожного, хто піклується про якість інформації у світі. Індустрія ЗМІ порушена… Найбільшою проблемою є гроші у всіх формах», – зазначає оглядач Independent Online.

Pravda зможе допомогти читачам розпізнати журналістів, які є представниками бізнесу та політичних сил

«Якщо правильно реалізувати такий інструмент, як «Pravda», він може допомогти читачам розпізнати журналістів, які є представниками бізнесу та політичних сил», – зазначає автор.

Дехто вважає, що Маск вже доводив свою здатність вирішувати великі суспільні проблеми, і це може бути ще одна з них.

«Сьогодні журналісти не мають змістовної системи оцінювання. Навіть якщо вони пишуть на веб-сайтах, де їхню роботу можуть коментувати чи затверджувати, ті рейтинги не стосуються інших їхніх публікацій і не є загальновизнаними. Ім’я Маска на «Pravda» може допомогти отримати таке визнання», – вважає оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

Сам Маск у своєму твітері створив публічне опитування щодо того, чи треба йому створювати «Pravda».

У варіантах відповідей: «Так, це було б добре» та «Ні, ЗМІ – супер». Зрештою, переважна більшість людей проголосувала за перший варіант.

Тим не менш, багато хто висловив занепокоєння ідеями Маска.

Аргументи «проти»

Оглядачі багатьох відомих ЗМІ наголошують на тому, що коли мова йде про таке делікатне питання, як сутність правди, треба бути особливо обережним, перш ніж ділити все на чорне та біле.

Одне з основних питань – чи правильно довіряти пересічним людям оцінку правди.

Оглядач популярного онлайн-видання The Verge зауважує: «Pravda» – це не просто погана ідея, вона небезпечна для інтернету, правди та демократії».

Створення порталу Маска є підступним саме тому, що це дозволить користувачам «перевизначати» саму правду. Правдою можна буде дуже легко маніпулювати, тому інтернет-опитування навряд чи можна назвати доброю ідеєю, мовиться у статті.

Ви не можете законодавчо встановити правдивість та реальність, або поставити її на голосування

«Ви не можете законодавчо встановити правдивість та реальність, або поставити її на голосування», – зауважує автор.

Є також кепкування з приводу того, що олігарх Ілон Маск збирається казати людям, що є правдою, а що ні.

Оглядач Bloomberg Джастін Фокс наголошує, що найбільш за все в ідеї Ілона Маска непокоїть те, що він вважає, що існує «внутрішня правдивість будь-якої статті», яку можна судити. Адже дуже часто правда є предметом інтерпретації.

Багато хто наголошує, що «правдивість» в очах людей залежатиме від того, чи відповідатиме стаття їхнім особистим переконанням та світогляду.

Сам Маск у відповідь на численну критику написав: «Якщо ви журналіст та не хочете, щоб «Pravda» існувала – напишіть статтю із закликом своїх читачів голосувати проти неї».

У статті на сайті медіакомпанії CNN наголошують: Ілон Маск розлютився через негативні коментарі на адресу його компанії з боку ЗМІ та зовсім забув, що саме вони принесли йому популярність та перетворили на героя, і саме завдяки ЗМІ інтерес до його особистості та діяльності продовжує зростати.

«Він винен в тому, що він робить саме те, в чому сам звинувачує ЗМІ: підбурює суперечки, просуває надто спрощені наративи і сприймає речі неправильно», – мовиться у статті.

Маск, у свою чергу, зауважив, що не розуміє, чому деякі журналісти і редактори так стурбовані можливою громадською оцінкою їхньої правдивості.

«Все, що вони роблять весь день, – це оцінювання інших», – зауважив підприємець.

Ілон Маск майже щодня потрапляє у заголовки світових ЗМІ: видання The New York Times називає його «найбільш успішним та важливим підприємцем у світі», а The Rolling Stones зауважує, що така людина народжується раз на століття. Маска порівнюють із Тоні Старком – головним супергероєм фільму «Залізна людина».

Та ідеї Маска часто критикують, називаючи їх неймовірними та фантастичними. Наприклад, Роберт Зубрін, президент і засновник неприбуткової організації за переселення людей на Марс «Mars Society», зазначив виданню The Guardian, що Маск надто «багато обіцяє», але часто навіть не встигає із дедлайнами своїх проектів, хоча при цьому вміє приймати критику та підлаштовувати цілі, щоб зробити їх більш досяжними.