Крим Реалії
США захопили танкер «тіньового флоту» Bella-1/Marinera під прапором РФ

США захопили танкер «тіньового флоту» Bella-1/Marinera під прапором РФ

США затримали два танкери «тіньового флоту» у Північній Атлантиці та Карибському морі. Йдеться про судна Bella 1 (Marinera) та Sophia, які, за даними Сполучених Штатів, або прямували до Венесуели, або раніше заходили у венесуельські порти.

Білий дім заявив, що танкер Bella 1 (Marinera) було визнано бездержавним після того, як він ходив під фальшивим прапором, а обидва судна належать до так званого тіньового флоту. Раніше Reuters повідомляв, що затриманню Bella 1 передувало двотижневе переслідування в океані, а під час операції в районі перебували, зокрема, російські військові кораблі.

Російська влада повідомила, що 24 грудня 2025 року танкер Bella 1 (Marinera) отримав тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ. Також там підтвердили висадку американських військових на і заявили про перебування на борту громадян Росії.

У Пентагоні наголошують, що блокада незаконних поставок підсанкційної венесуельської нафти триває і може проводитися в будь-якій точці світу

