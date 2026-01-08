Доступність посилання

Блекаут у Дніпрі: через обстріли РФ місто без електрики, світла, не працюють школи

Починають відновлювати подачу світла, хоч і не дають прогнозів коли вдасться полагодити все пошкоджене російськими обстрілами. На Дніпропетровщині, звітують енергетики, вдалось повернути електрику для 200 тисяч абонентів, це майже четверта частина тих, хто ввечері 7 січня залишився без світла. Причиною блекауту стали тривалі атаки на енергоінфраструктуру регіону. Зараз вже зі світлом майже вся критична інфраструктура, потроху з`являється світло в житлових будинках. Як жителі міста сприйняли блекаут – в матеріалі Радіо Свобода.

