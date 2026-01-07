Лукашенко призначив синові Миколі стипендію як обдарованому студенту

Олександр Лукашенко призначив стипендії з бюджету Білорусі на «соціальну підтримку обдарованих студентів». Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, до списку ради спеціального фонду Лукашенка для соціальної підтримки обдарованих студентів входить близько 200 осіб, зокрема студент четвертого курсу Білоруського державного університету Микола Лукашенко, молодший син білоруського авторитарного лідера.

Стипендії у розмірі 251,99 рублів (близько 3600 гривень) на місяць були призначені Олександром Лукашенком 31 грудня 2025 року на перший семестр поточного навчального року.

На соціальні стипендії зі спеціального фонду Лукашенка, який формується з державного бюджету Білорусі, виділено понад мільйон рублів.

Син Лукашенка регулярно потрапляє до числа отримувачів цієї стипендії.