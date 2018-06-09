100 мільярдів доларів втратила Україна через агресію Росії – Atlantic Council

Україна втратила 100 мільярдів доларів через російську агресію в Криму і на Донбасі, йдеться в дослідженні аналітичного центру Atlantic Council, презентованому 8 червня.

«Крим анексований Росією. Росія несе повну юридичну відповідальність за цю частину території України», – наголосив Андерс Аслунд, автор дослідження «Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір», старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council, під час презентації дослідження в Українському кризовому медіа-центрі.

Зокрема, як йдеться в дослідженні, після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйона гектарів землі, які оцінюють у понад 1,8 мільярдів доларів. Окрім цього, українські банки втратили активи, які залишилися у банківських відділеннях, – від 1,7 до 1,9 мільярдів доларів. Росія конфіскувала «Крименерго», як наслідок – Україна втратила 1 мільярд доларів.

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Через бойові дії на cході України зруйнована значна частка інфраструктури. Експерти оцінили збитки у 9,5 мільярда доларів.

Старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райлі наголосив, що українські компанії й фізичні особи, які втратили свої активи внаслідок російської агресії, мають подавати позови до міжнародних судів. За його словами, варто об’єднуватися у групи і подавати спільні позови, щоб зменшити частку витрат на судові процеси.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.